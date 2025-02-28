Путин примет в Кремле премьера Мьянмы Мин Аун Хлайна

Встреча Мин Аун Хлайна и Владимира Путина во Владивостоке, 7 сентября 2022 г. (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Российский президент Владимир Путин встретится с премьер-министром Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайном 4 марта в Москве, сообщила пресс-служба Кремля.

Политики планируют обсудить перспективы развития российско-мьянманского сотрудничества, а также актуальные международные вопросы.

«По итогам переговоров планируется принять совместное заявление, подписать ряд межправительственных и межведомственных документов», — говорится в сообщении.

5 марта в Москве пройдет российско-мьянманский деловой форум. В нем примут участие представители власти и бизнеса, в частности Хлайн, министр экономического развития России Максим Решетников и союзный министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы Кан Зо.