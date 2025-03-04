Полномочия президента «Транснефти» Токарева продлили еще на пять лет

Николай Токарев (Фото: Андрей Титов / Бизнес Online / Global Look Press)

Полномочия главы ПАО «Транснефть» Николая Токарева продлили на пять лет, до 2030 года, сообщила пресс-служба компании.

Соответствующее распоряжение 4 марта подписало Росимущество на основании директивы правительства, отметили в «Транснефти».

По уставу президента «Транснефти» назначают на срок до пяти лет. Впервые Токарев стал главой компании в 2007 году, в 2012 году он заключил контракт на три года. В 2015 и 2020 годах правительство также продлевало полномочия Токарева на пять лет.

За время работы на посту президента компании Токарева наградили орденами «За заслуги перед Отечеством» III степени («за большой вклад в строительство первой очереди нефтепроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий океан» и достигнутые трудовые успехи», 2010 год) и II степени («за большой вклад в строительство и ввод в эксплуатацию нефтепроводных систем «Балтийская трубопроводная система-2», «Пурпе — Самотлор», второй очереди «Восточная Сибирь — Тихий океан» и достигнутые трудовые успехи», 2013 год). Полным кавалером ордена Токарев стал в 2022 году.

Токарев в начале 2022 года был внесен в санкционные списки США, ЕС и Великобритании.

«Транснефть» — оператор магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов со штаб-квартирой в Москве. Владеет 68,4 тыс. км магистральных трубопроводов, 507 перекачивающими станциями, 24,4 млн кубометров резервуарных емкостей. Компания транспортирует 84% добываемой в России нефти и 26% производимых светлых нефтепродуктов.