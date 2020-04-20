Правительство продлило полномочия главы «Транснефти» еще на пять лет

Директива о переназначении Николая Токарева подписана вице-премьером Юрием Борисовым, курирующим в правительстве вопросы транспортировки нефти и нефтепродуктов

Юрий Борисов (Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС)

Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительствпе вопросы транспортировки нефти и нефтепродуктов, подписал директиву о переназначении Николая Токарева главой компании «Транснефть», сообщил ТАСС.

«Директива о переназначении Токарева подписана Борисовым», — сообщили агентству в пресс-службе вице-премьера.

69-летний Токарев занимает пост президента «Транснефти» с 2007 года, до этого — в 2000-2007 годах — он руководил «Зарубежнефтью», а в 1980-х годах вместе с нынешним президентом России Владимиром Путиным служил в дрезденской резидентуре КГБ. В 2017 году Путин вместе со своими коллегами по службе в ГДР — Токаревым и главой«Ростеха» Сергеем Чемезовым — приезжал поздравить с 90-летием своего бывшего начальника — экс-представителя КГБ при Министерстве госбезопасности ГДР Лазаря Матвеева.

За время работы на посту главы «Транснефти» Токарев был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III степени («за большой вклад в строительство первой очереди нефтепроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий океан» и достигнутые трудовые успехи», 2010 г.) и II степени («за большой вклад в строительство и ввод в эксплуатацию нефтепроводных систем «Балтийская трубопроводная система — 2», «Пурпе-Самотлор», второй очереди «Восточная Сибирь — Тихий океан» и достигнутые трудовые успехи», 2013 г.).

Кроме того, Токарев награжден орденом Дружбы II степени Республики Казахстан и удостоен звания «Почетный работник нефтепроводной отрасли Казахстана», а также награжден двумя орденами Труда I степени и орденом Дружбы Социалистической Республики Вьетнам.