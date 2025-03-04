Томская гордума перешла на ручной подсчет голосов из-за санкций

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В Томске городская дума перешла на голосование с помощью карточек из-за невозможности починить систему электронного голосования, сообщило «РИА Томск».

Во вторник на собрании гордумы спикер Сергей Сеченов сказал, что введенные против России санкции осложнили ремонт системы электронного голосования, поскольку требуемые комплектующие производятся в странах, считающихся недружественными.



«К сожалению, санкции не дают нам починить нашу систему голосования — нет нужных материалов, из которых мы можем изготовить эти платы. Не можем их прошить, потому что попадаем под санкции. Наше оборудование не из дружественной нам страны», — рассказал Сеченов. В результате поломки подсчет голосов производится вручную.

В пресс-службе думы ТАСС сообщили, что оборудование для электронного голосования было приобретено и установлено в 2012 году, в настоящее время проводится экспертиза его ремонтопригодности. Если выяснится, что оно не подлежит ремонту, дума сможет, следуя требованиям законодательства, приобрести новое оборудование российского производства.

Согласно опросу, проведенному в августе 2024 года Институтом народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, 53% российских предприятий заявили об отсутствии в России альтернативных поставщиков для замены попавшего под санкции иностранного оборудования. 50% предприятий сталкиваются с ростом себестоимости продукции, 30% — с отсутствием альтернативных поставщиков в дружественных странах.