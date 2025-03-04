 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Томская гордума перешла на ручной подсчет голосов из-за санкций

Фото: duma70.ru
Фото: duma70.ru

В Томске городская дума перешла на голосование с помощью карточек из-за невозможности починить систему электронного голосования, сообщило «РИА Томск».

Во вторник на собрании гордумы спикер Сергей Сеченов сказал, что введенные против России санкции осложнили ремонт системы электронного голосования, поскольку требуемые комплектующие производятся в странах, считающихся недружественными.

Мантуров призвал к запрету иностранных станков при наличии российских
Политика
Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

«К сожалению, санкции не дают нам починить нашу систему голосования — нет нужных материалов, из которых мы можем изготовить эти платы. Не можем их прошить, потому что попадаем под санкции. Наше оборудование не из дружественной нам страны», — рассказал Сеченов. В результате поломки подсчет голосов производится вручную.

В пресс-службе думы ТАСС сообщили, что оборудование для электронного голосования было приобретено и установлено в 2012 году, в настоящее время проводится экспертиза его ремонтопригодности. Если выяснится, что оно не подлежит ремонту, дума сможет, следуя требованиям законодательства, приобрести новое оборудование российского производства.

Согласно опросу, проведенному в августе 2024 года Институтом народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, 53% российских предприятий заявили об отсутствии в России альтернативных поставщиков для замены попавшего под санкции иностранного оборудования. 50% предприятий сталкиваются с ростом себестоимости продукции, 30% — с отсутствием альтернативных поставщиков в дружественных странах.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Томск санкции голосование
Материалы по теме
В Минэнерго предложили разрешить иностранное оборудование на ТЭС
Технологии и медиа
Депутаты хотят запретить в России иностранное оборудование связи
Политика
Правительство продлило запрет на вывоз иностранного оборудования
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 марта
EUR ЦБ: 92,85 (+1,29) Инвестиции, 03 мар, 18:13 Курс доллара на 4 марта
USD ЦБ: 89,25 (+0,99) Инвестиции, 03 мар, 18:13
Иран отверг сценарий диалога с США по типу встречи Зеленского с ТрампомПолитика, 19:32
Вэнс назвал условие возобновления помощи УкраинеПолитика, 19:32
Что означает для Украины приостановка военной помощи СШАПолитика, 19:29
Пропустивший почти 40 матчей в НХЛ Чинахов вернулся в строй после травмыСпорт, 19:16
Как связаны мода, дресс-код и десакрализация культурных пространствРБК и ГЭС-2, LIME, 19:15
Зеленский согласился работать над миром «под сильным руководством» ТрампаПолитика, 19:14
Скончался несший служение в штурмовом отряде иеромонах Оптиной пустыниОбщество, 19:12
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Зеленский назвал первые шаги к завершению боевых действийПолитика, 18:59
Сийярто предсказал ошеломляющий ущерб ЕС от помощи Украине без СШАПолитика, 18:52
Минфин прокомментировал создание криптовалютных резервов в РоссииКрипто, 18:49
Белый дом раскрыл темы выступления Трампа перед конгрессомПолитика, 18:43
Клуб НХЛ извинился за сделанные в Турции шарфы для армянского вечераСпорт, 18:41
Хинштейн сообщил об ударе дронов ВСУ по двум домам в Курской областиПолитика, 18:38
Спонтанность в решениях: как отдыхает владелица сервиса печати фотокнигРБК и WEY, 18:30