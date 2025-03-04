 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Суд вынес приговор протащившему собак по асфальту за машиной мужчине

Фото: mosoblproc / Telegram
Фото: mosoblproc / Telegram

Суд в Московской области вынес обвинительный приговор Константину Дубинину, протащившему собак по асфальту в Мытищах. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Мытищинский городской суд признал мужчину виновным в нарушении п. «в», «д» ч. 2 ст. 245 Уголовного кодекса — жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его увечье, совершенное с применением садистских методов, в отношении нескольких животных.

Суд установил, что 20 сентября 2024 года Дубинин привязал в микрорайоне Дружба в Мытищах к своему автомобилю двух собак и на высокой скорости протащил их по асфальту, «сознательно причиняя им физическую боль, страдания и телесные повреждения».

Мужчину приговорили к принудительным работам на 3 года 6 месяцев с удержанием из заработной платы 20% в доход государства.

Сбросившего в Ялте с обрыва кошку поместили в стационар на десять дней
Общество
Фото:Алексей Сухоруков / РИА Новости

21 сентября директор управления экологии городского округа Мытищи Артур Суворов рассказал о состоянии животных. «Собаки живы, но в очень плохом состоянии», — написал он в тот день в своем телеграм-канале. Животных отвезли в ветклинику.

Через день Суворов «в завершение истории» также отметил, что отношение к животным в обществе всегда было «посредственным» в отличие от отношения к людям. «Наказания за издевательства над животными никто не ожидает, поскольку, к сожалению, такой базовой установки в нашем обществе нет», — посетовал он. По его словам, огласка подобных случаев и показательные процессы могут привнести в общество принципы ответственного обращения с животными.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
жестокое обращение с животными Мытищи суд собаки
Материалы по теме
В Подмосковье задержали мужчину, привязавшего к машине двух собак
Общество
Сбросившего в Ялте с обрыва кошку поместили в стационар на десять дней
Общество
Спасенную волонтерами в Крыму кошку Мусю доставили в ветеринарную клинику
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 марта
EUR ЦБ: 92,85 (+1,29) Инвестиции, 03 мар, 18:13 Курс доллара на 4 марта
USD ЦБ: 89,25 (+0,99) Инвестиции, 03 мар, 18:13
Reuters назвал точное время приостановки военной помощи США УкраинеПолитика, 16:25
Десятого чемпиона мира по шахматам Бориса Спасского похоронили в МосквеСпорт, 16:24
Суд вынес приговор протащившему собак по асфальту за машиной мужчинеОбщество, 16:23
Клебо стал 12-кратным чемпионом мира по лыжным гонкам, выиграв «разделку»Спорт, 16:22
Почему Замоскворечье — новая золотая миляРБК и Донстрой, 16:20
Суд арестовал имущество экс-директора Google в России на ₽232 млнБизнес, 16:13
Шмыгаль заявил о готовности Украины подписать соглашение с СШАПолитика, 16:12
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
Банки начали снижать ставки по ипотеке. Много ли это значит для заемщиковФинансы, 16:08
«Аэрофлот» впервые с 2019 года завершил год с прибыльюИнвестиции, 16:06
Лыжницу лишили серебра чемпионата России в спринтеСпорт, 16:04
Как прошла церемония прощания с чемпионом мира по шахматам СпасскимСпорт, 16:03
Песков согласился с заявлением Трампа о принесенном России гореПолитика, 15:56
Ethereum достиг минимума с 2023 года. Почему упал весь крипторынокКрипто, 15:55
Heinz впервые выпустил водочный зельцер на фоне спада продаж майонезаВино, 15:47