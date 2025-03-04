Суд вынес приговор протащившему собак по асфальту за машиной мужчине

Фото: mosoblproc / Telegram

Суд в Московской области вынес обвинительный приговор Константину Дубинину, протащившему собак по асфальту в Мытищах. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Мытищинский городской суд признал мужчину виновным в нарушении п. «в», «д» ч. 2 ст. 245 Уголовного кодекса — жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его увечье, совершенное с применением садистских методов, в отношении нескольких животных.

Суд установил, что 20 сентября 2024 года Дубинин привязал в микрорайоне Дружба в Мытищах к своему автомобилю двух собак и на высокой скорости протащил их по асфальту, «сознательно причиняя им физическую боль, страдания и телесные повреждения».

Мужчину приговорили к принудительным работам на 3 года 6 месяцев с удержанием из заработной платы 20% в доход государства.

21 сентября директор управления экологии городского округа Мытищи Артур Суворов рассказал о состоянии животных. «Собаки живы, но в очень плохом состоянии», — написал он в тот день в своем телеграм-канале. Животных отвезли в ветклинику.

Через день Суворов «в завершение истории» также отметил, что отношение к животным в обществе всегда было «посредственным» в отличие от отношения к людям. «Наказания за издевательства над животными никто не ожидает, поскольку, к сожалению, такой базовой установки в нашем обществе нет», — посетовал он. По его словам, огласка подобных случаев и показательные процессы могут привнести в общество принципы ответственного обращения с животными.