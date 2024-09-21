В Подмосковье задержали мужчину, привязавшего к машине двух собак
Сотрудники МВД задержали водителя, который привязал к машине двух собак и протащил их по асфальту, сообщила представитель ведомства Ирина Волк в телеграм-канале.
«Правонарушитель задержан оперативниками МУ МВД России «Мытищинское» Московской области. Это 50-летний местный житель», — написала она.
В отношении водителя возбудили уголовное дело по ст. 245 Уголовного кодекса — жестокое обращение с животными, уточнила Волк.
Ранее телеграм-канал Mash опубликовал видеоролик, на котором видно, как водитель ВАЗ-2104 привязал двух собак к машине и протащил их по асфальту. По данным канала, владельцем машины является Константин Д.
О состоянии животных позже рассказал директор Управления экологии городского округа Мытищи Артур Суворов. «Собаки живы, но в очень плохом состоянии», — написал он в своем телеграм-канале. По словам Суворова, он помогает волонтерам с организацией лечения и реабилитации пострадавших животных.
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