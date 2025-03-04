Песков согласился с заявлением Трампа о принесенном России горе

Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Вашингтон за время первого срока президента США Дональда Трампа ввел множество санкций в отношении России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков журналистам.

Так он прокомментировал высказывание Трампа о принесенных России проблемах. По словам американского президента, в предыдущий свой срок он принял в отношении Москвы экономические ограничения и начал поставку ракетных комплексов Javelin Украине. Республиканец отметил, что «ничего не принес России, кроме горя».

Песков отметил, что с высказыванием Трампа можно согласиться.

«Все хорошо помнят, что в предыдущий президентский срок президента Трампа были многие санкции. Действительно, в предыдущий президентский срок начались поставки оружия на Украину», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, Трамп намерен «принести мир на Украину», что можно «только приветствовать». Москва получает информацию о движении президента США в этом направлении, подчеркнул он.

В Кремле будут следить за тем, как развивается ситуация, добавил Песков.