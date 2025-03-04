Песков согласился с заявлением Трампа о принесенном России горе
Вашингтон за время первого срока президента США Дональда Трампа ввел множество санкций в отношении России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков журналистам.
Так он прокомментировал высказывание Трампа о принесенных России проблемах. По словам американского президента, в предыдущий свой срок он принял в отношении Москвы экономические ограничения и начал поставку ракетных комплексов Javelin Украине. Республиканец отметил, что «ничего не принес России, кроме горя».
Песков отметил, что с высказыванием Трампа можно согласиться.
«Все хорошо помнят, что в предыдущий президентский срок президента Трампа были многие санкции. Действительно, в предыдущий президентский срок начались поставки оружия на Украину», — сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, Трамп намерен «принести мир на Украину», что можно «только приветствовать». Москва получает информацию о движении президента США в этом направлении, подчеркнул он.
В Кремле будут следить за тем, как развивается ситуация, добавил Песков.
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