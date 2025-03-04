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Война санкций ,  
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Песков согласился с заявлением Трампа о принесенном России горе

Сюжет
Война санкций
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Вашингтон за время первого срока президента США Дональда Трампа ввел множество санкций в отношении России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков журналистам.

Так он прокомментировал высказывание Трампа о принесенных России проблемах. По словам американского президента, в предыдущий свой срок он принял в отношении Москвы экономические ограничения и начал поставку ракетных комплексов Javelin Украине. Республиканец отметил, что «ничего не принес России, кроме горя».

Песков отметил, что с высказыванием Трампа можно согласиться.

«Все хорошо помнят, что в предыдущий президентский срок президента Трампа были многие санкции. Действительно, в предыдущий президентский срок начались поставки оружия на Украину», — сказал представитель Кремля.

Трамп рассказал о принесенном им России горе
Политика
Дональд Трамп

По словам Пескова, Трамп намерен «принести мир на Украину», что можно «только приветствовать». Москва получает информацию о движении президента США в этом направлении, подчеркнул он.

В Кремле будут следить за тем, как развивается ситуация, добавил Песков.

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Дмитрий Песков Дональд Трамп санкции США
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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