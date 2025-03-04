 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В МИДе заявили о совпадении оценок Астаны и Москвы ущерба от атаки на КТК

Сюжет
Военная операция на Украине
Александр Стерник
Александр Стерник (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Оценки ущерба после атаки украинских дронов по нефтеперекачивающей станции (НПС) «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) от Казахстана и России совпадают, заявил ТАСС директор третьего департамента стран СНГ МИДа Александр Стерник на полях V Центральноазиатской конференции дискуссионного клуба «Валдай».

От объекта энергетики, по которому нанесли удар, зависит благополучие населения многих стран, подчеркнул дипломат.

«Это террористическая вылазка против гражданского объекта, которая противоречит правилам ведения боевых действий, любым принципам отношений в условиях конфликта», — цитирует агентство Стерника.

По его словам, КТК является международной структурой, и некоторые страны смогут ощутить на себе последствия атаки по станции. Эти государства должны занять принципиальную позицию в отношении организаторов атаки на станцию, отметил Стерник.

КТК — международная нефтетранспортная компания с участием компаний России, Казахстана, а также иностранных добывающих компаний, созданная для строительства и эксплуатации Каспийского магистрального нефтепровода протяженностью более 1,5 тыс. км.

Станция обеспечивает транспортировку нефти из Казахстана в Новороссийск, откуда ее отгружают на экспорт по морю.

Казахстан сообщил о консультациях с Украиной после атаки дронов на КТК
Политика
Фото:Юрий Березнюк / ТАСС

17 февраля станцию «Кропоткинская» атаковали семь беспилотников. Пострадавших нет, разлива нефти не произошло, но НПС получила повреждения.

После атаки на нефтепровод его функционирование продолжилось без использования этой нефтеперекачивающей станции, при этом ограничений на транспортировку казахстанской нефти не возникло, сообщили в Министерстве энергетики Казахстана.

По оценкам компании «Транснефть», восстановительные работы займут около двух месяцев, что может сократить объемы транспортировки нефти из Казахстана примерно на 30%. Президент России Владимир Путин отметил, что акционерами КТК являются американские и европейские компании. Он предложил им взять на себя поставку необходимого оборудования для ремонта, несмотря на действующие санкции.

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил, что Астана провела консультации по дипломатическим каналам с Киевом после атаки дронов.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Военная операция на Украине Казахстан Россия МИД Каспийский трубопроводный консорциум
Материалы по теме
Казахстан сообщил о консультациях с Украиной после атаки дронов на КТК
Политика
Путин назвал причину отсутствия российских сил ПВО на станции КТК
Политика
Казахстан поговорит с Украиной из-за атаки на кубанскую станцию КТК
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 марта
EUR ЦБ: 92,85 (+1,29) Инвестиции, 03 мар, 18:13 Курс доллара на 4 марта
USD ЦБ: 89,25 (+0,99) Инвестиции, 03 мар, 18:13
Черчесов рассказал о желании продолжить карьеру в РоссииСпорт, 10:23
Флагман бизнес-класса: чем удивит ЖК «Адмирал» в Южном портуНедвижимость, 10:21
В России начались продажи смартфона Honor Magic 7 ProLife, 10:15
CNN узнал, сколько ВСУ продержатся без военной помощи СШАПолитика, 10:13
Прокурор заявил о расстройстве психики у наехавшего на людей в МангеймеОбщество, 10:11
В дептрансе Москвы подвели итоги работы речных вокзалов в зимний сезонГород, 10:00
«Всех объединяют еда и травмы»: Елена Ландэ — о блогерстве и любвиLife, 10:00
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Овечкин не смог набрать очков в матче НХЛСпорт, 09:58
Житель Подмосковья приобрел билет за 150 руб. и выиграл 285 млн руб.Общество, 09:52
«У кого-то появился еще один шанс в России». Вернется ли западный бизнесPro, 09:41
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 09:37
Китай ответил на начало тарифной войны с СШАПолитика, 09:35
Какое место может занять Россия на рынке добычи редкоземельных металловPro, 09:27
В МИДе заявили о совпадении оценок Астаны и Москвы ущерба от атаки на КТКПолитика, 09:21