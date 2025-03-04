В МИДе заявили о совпадении оценок Астаны и Москвы ущерба от атаки на КТК

Александр Стерник (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Оценки ущерба после атаки украинских дронов по нефтеперекачивающей станции (НПС) «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) от Казахстана и России совпадают, заявил ТАСС директор третьего департамента стран СНГ МИДа Александр Стерник на полях V Центральноазиатской конференции дискуссионного клуба «Валдай».

От объекта энергетики, по которому нанесли удар, зависит благополучие населения многих стран, подчеркнул дипломат.

«Это террористическая вылазка против гражданского объекта, которая противоречит правилам ведения боевых действий, любым принципам отношений в условиях конфликта», — цитирует агентство Стерника.

По его словам, КТК является международной структурой, и некоторые страны смогут ощутить на себе последствия атаки по станции. Эти государства должны занять принципиальную позицию в отношении организаторов атаки на станцию, отметил Стерник.

КТК — международная нефтетранспортная компания с участием компаний России, Казахстана, а также иностранных добывающих компаний, созданная для строительства и эксплуатации Каспийского магистрального нефтепровода протяженностью более 1,5 тыс. км. Станция обеспечивает транспортировку нефти из Казахстана в Новороссийск, откуда ее отгружают на экспорт по морю.

17 февраля станцию «Кропоткинская» атаковали семь беспилотников. Пострадавших нет, разлива нефти не произошло, но НПС получила повреждения.

После атаки на нефтепровод его функционирование продолжилось без использования этой нефтеперекачивающей станции, при этом ограничений на транспортировку казахстанской нефти не возникло, сообщили в Министерстве энергетики Казахстана.

По оценкам компании «Транснефть», восстановительные работы займут около двух месяцев, что может сократить объемы транспортировки нефти из Казахстана примерно на 30%. Президент России Владимир Путин отметил, что акционерами КТК являются американские и европейские компании. Он предложил им взять на себя поставку необходимого оборудования для ремонта, несмотря на действующие санкции.

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил, что Астана провела консультации по дипломатическим каналам с Киевом после атаки дронов.