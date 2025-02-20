Путин назвал причину отсутствия российских сил ПВО на станции КТК

Путин: Украина не смогла бы самостоятельно организовать атаку на станцию КТК

На Кропоткинской нефтеперекачивающей станции (НПС) Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае не стоят российские средства противовоздушной обороны (ПВО) поскольку это объект международной инфраструктуры, заявил президент России Владимир Путин.

«На этом объекте не было, да и до сих пор нет средств ПВО, российских средств противовоздушной обороны. И понятно почему: потому что мы исходили из того, что это не может быть объектом для нападения — это же, строго говоря, не российский объект, это объект международной энергетической инфраструктуры», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов во время посещения Научно-производственного предприятия «Радар ммс».

Путин подчеркнул, что акционерами КТК являются американские и европейские компании.

Президент выразил уверенность, что украинские силы не смогли бы организовать атаку самостоятельно, поскольку для этого нужны данные космической разведки. Их, по его словам, Киев получает от западных союзников.

КТК — международная нефтетранспортная компания с участием компаний России, Казахстана, а также иностранных добывающих компаний, созданная для строительства и эксплуатации Каспийского магистрального нефтепровода протяженностью более 1,5 тыс. км. Станция обеспечивает транспортировку нефти из Казахстана в Новороссийск, откуда ее отгружают на экспорт по морю.

КТК атаковали семь дронов 17 февраля, из-за чего ее вывели из эксплуатации. Беспилотники помимо взрывчатки начинили металлическими поражающими элементами. Никто не пострадал, работники предотвратили угрозу разлива нефти.

Тогда в КТК уточнили, что прокачку нефти по системе запустили на сниженных режимах, в обход поврежденной станции. В Минэнерго Казахстана сообщили, что «ограничений для казахстанской нефти со стороны КТК нет, прием осуществляется в штатном режиме».