Магсамен отвела несколько недель на падение Украины без помощи США
Без помощи США Украина не продержится дольше нескольких недель, заявила бывший руководитель аппарата министра обороны США Келли Магсамен, передает Financial Times.
Как написала газета, разговоры о возможном прекращении американской помощи Украине пошли после провальной встречи глав этих двух государств — Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
«Это может разрушить Украину в течение нескольких недель... Мы, по сути, передадим Украину Путину», — сказала Магсамен.
По мнению другого чиновника администрации Джо Байдена, Украина сможет продержаться без поддержки несколько месяцев. Однако он усомнился, что счет может идти на годы.
Встреча Зеленского, Трампа и вице-президента США Джей Ди Вэнса прошла в Вашингтоне 28 февраля. Целью визита было подписание сделки по редкоземельным металлам между Киевом и Вашингтоном. Правда, заключение соглашения так и не состоялось.
Главы государств вступили в словесную перепалку. Трамп тогда обвинил Зеленского в том, что он не готов к мирным переговорам с Россией, а Вэнс — в неблагодарности за помощь США. После спора украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом.
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