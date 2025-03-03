Магсамен отвела несколько недель на падение Украины без помощи США

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Без помощи США Украина не продержится дольше нескольких недель, заявила бывший руководитель аппарата министра обороны США Келли Магсамен, передает Financial Times.

Как написала газета, разговоры о возможном прекращении американской помощи Украине пошли после провальной встречи глав этих двух государств — Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

«Это может разрушить Украину в течение нескольких недель... Мы, по сути, передадим Украину Путину», — сказала Магсамен.

По мнению другого чиновника администрации Джо Байдена, Украина сможет продержаться без поддержки несколько месяцев. Однако он усомнился, что счет может идти на годы.

Встреча Зеленского, Трампа и вице-президента США Джей Ди Вэнса прошла в Вашингтоне 28 февраля. Целью визита было подписание сделки по редкоземельным металлам между Киевом и Вашингтоном. Правда, заключение соглашения так и не состоялось.

Главы государств вступили в словесную перепалку. Трамп тогда обвинил Зеленского в том, что он не готов к мирным переговорам с Россией, а Вэнс — в неблагодарности за помощь США. После спора украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом.