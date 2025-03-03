 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Магсамен отвела несколько недель на падение Украины без помощи США

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Pierre Crom / Getty Images
Фото: Pierre Crom / Getty Images

Без помощи США Украина не продержится дольше нескольких недель, заявила бывший руководитель аппарата министра обороны США Келли Магсамен, передает Financial Times.

Как написала газета, разговоры о возможном прекращении американской помощи Украине пошли после провальной встречи глав этих двух государств — Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

«Это может разрушить Украину в течение нескольких недель... Мы, по сути, передадим Украину Путину», — сказала Магсамен.

По мнению другого чиновника администрации Джо Байдена, Украина сможет продержаться без поддержки несколько месяцев. Однако он усомнился, что счет может идти на годы.

Глава Минторга США назвал условие финансовой помощи Украине
Политика
Говард Лютник

Встреча Зеленского, Трампа и вице-президента США Джей Ди Вэнса прошла в Вашингтоне 28 февраля. Целью визита было подписание сделки по редкоземельным металлам между Киевом и Вашингтоном. Правда, заключение соглашения так и не состоялось.

Главы государств вступили в словесную перепалку. Трамп тогда обвинил Зеленского в том, что он не готов к мирным переговорам с Россией, а Вэнс — в неблагодарности за помощь США. После спора украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Персоны
военная помощь Киев США Владимир Зеленский Дональд Трамп
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Президент Финляндии после перепалки Зеленского и Трампа посоветовал сауну
Политика
Трамп анонсировал важное сообщение вечером 4 марта
Политика
Трамп обсудит с командой принятие мер против Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 марта
EUR ЦБ: 92,85 (+1,29) Инвестиции, 18:13 Курс доллара на 4 марта
USD ЦБ: 89,25 (+0,99) Инвестиции, 18:13
Ученые рассказали о чернилах с пивом, которыми писал Исаак НьютонВино, 19:01
Кандидат в президенты МОК во время визита в Киев пообещал посетить МосквуСпорт, 19:01
О какой поддержке Украины договорились в Лондоне европейские лидерыПолитика, 18:58
Глава 2-го Западного военного суда получил звание заслуженного юристаПолитика, 18:43
Россия запретила въезд главе МИД Японии и ее послу на УкраинеПолитика, 18:42
В Италии посчитали преждевременным план Макрона и Стармера по УкраинеПолитика, 18:41
Почетный глава РФС назвал «темной историей» вызов Сантоса в две сборныеСпорт, 18:38
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Белый дом назвал условия возобновления переговоров Трампа и ЗеленскогоПолитика, 18:33
Эрик Трамп снова выступил за биткоин. Что он рекомендуетКрипто, 18:31
Спонтанность в решениях: как отдыхает владелица сервиса печати фотокнигРБК и WEY, 18:30
Китай впервые с пандемии запустил тестовый пассажирский поезд до МосквыЭкономика, 18:28
Чемпион Олимпиады вызван в сборную России. Главное о карьере СантосаСпорт, 18:27
КРТ дошло до Садового кольца: что это такое и как меняет МосквуТренды, 18:24
На Украине лишили Тимощука, Карякина и Каладзе спортивных званийОбщество, 18:19