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В Петербурге нашли два чемодана с расчлененным телом

В Невском районе Петербурга нашли два чемодана с расчлененными частями человеческого тела, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник

Внутри чемоданов части тела были упакованы в клетчатую сумку и завернуты в пакеты. По данным местного телеканала 78.ру, останки нашли возле третьего дома по улице Славянской. Тело обнаружил «морж», который устраивал заплыв поблизости.

РБК обратился за комментарием в СК по Санкт-Петербургу.

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Зимой 2025 года произошло убийство экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. Следователи в Самаре предъявили обвинение внучке экс-мэра города Екатерине Бельской (Тарховой). 28 февраля она дала признательные показания и пояснила, что действовала из корыстных побуждений. Обвиняемая рассказала, что отравила бабушку и дедушку, а затем заморозила при помощи азота. После этого ее пособник расчленил тела Тарховых, их части раскидали по мусорным контейнерам в Самаре.

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Санкт-Петербург Невский район расчленение убийство новости
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