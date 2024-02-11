В Астрахани задержали подозреваемого в расчленении женщины после свидания

В Астрахани задержали подозреваемого в убийстве с расчленением после свидания

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Правоохранительные органы задержали в Астрахани ранее судимого мужчину, которого подозревают в убийстве и расчленении женщины после свидания, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

Уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1. ст. 105 УК) было возбуждено, после того как к следователям обратилась астраханка, сообщившая об исчезновении своей 46-летней матери.

По данным следствия, вечером 5 февраля женщина поехала на встречу к мужчине, который познакомился с ней в интернете с целью изнасиловать и убить, заявили в СК. Во время свидания у них произошел конфликт, из-за того что потерпевшая узнала, что ранее астраханец совершил убийство и имеет судимость.

В момент ссоры он ударил женщину ножом в шею, а затем расчленил ее и сложил части тела в мусорный бак на улице. Сразу обнаружить все фрагменты не удалось, правоохранители продолжают их искать.