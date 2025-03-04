Захарова осудила извинения за песню «Катюша» на молдавском фестивале

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «позором» инцидент на молдавском фестивале «Мэрцишор», где израильский оркестр Klezmer Band Moldova извинился за исполнение советской песни военных лет «Катюша» на иврите. Об этом дипломат написала в телеграм-канале.

«Молдавский музыкальный фестиваль «Мэрцишор» проводится с 1966 года, когда самой Санду (президент Республики Молдова. — РБК) еще и в проекте не было. И такого позора, чтобы запрещали песни, ставшие символом борьбы с нацизмом, он не знал никогда», — подчеркнула Захарова.

Дипломат отметила, что мероприятие всегда было символом международной и межнациональной дружбы.

Она также выразила недоумение по поводу возможных дальнейших запретов за исполнение «Бухенвальдского набата», чтение дневника Анны Франк и за просмотр «Списка Шиндлера».

«Тем, кто запрещает «Катюшу», хочется сказать: под эту песню люди погибали, боролись за жизнь и свободу от коричневой чумы. В том числе за жизнь и свободу тех, кто сегодня извиняется, и тех, кто требует извиниться», — указала Захарова.

Как сообщает молдавское издание Newsmaker, за исполнение «Катюши» на ежегодном фестивале «Мэрцишор» принесли извинения руководство Национальной филармонии и исполнившие песню мужчины.

«Приносим свои извинения, мы не хотели никого обидеть», — сказали участники ансамбля после исполнения песни.

В конце февраля Захарова приняла петицию с извинениями от граждан Италии за высказывания президента страны Серджо Маттареллы в адрес России.

После вручения петиции российский дипломат вместе с присутствующими исполнила фрагмент народной итальянской песни «Белла чао» (итал. Bella ciao — Прощай, красавица), известной как гимн движения Сопротивления и итальянских антифашистов. Организаторы акции передали Захаровой 10 тыс. подписей.