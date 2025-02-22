Захарова спела Bella ciao на вручении петиции с извинениями от Италии

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова спела народную итальянскую песню «Белла чао» (итал. Bella ciao — Прощай, красавица) во время вручения петиции с извинениями от народа Италии за оскорбительные высказывания президента страны Серджо Маттареллы в адрес России. Кадры со встречи Захарова опубликовала у себя в телеграм-канале.

«В конце встречи вместе исполнили отрывок из народной итальянской песни, гимна движения Сопротивления и итальянских антифашистов «Белла чао», — написала она.

Всего Захаровой передали 10 тыс. подписей, петицию подписали уже более 20 тыс. человек.

Речь идет о выступлении Маттареллы 5 февраля в Марселе, куда он приехал для вручения ему академической награды от Университета Экс-Марсель. Как заявила Захарова, он «провел возмутительные и откровенно ложные исторические параллели» между Россией и нацистской Германией.