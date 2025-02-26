Захарова посчитала безумной речь главы МИД Канады на G20

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Выступление министра иностранных дел Канады Мелани Жоли на прошедшем саммите G20 было безумным, поскольку она посвятила свое выступлению тому, как Канада будет отстаивать суверенитет Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«С одной стороны, это безумно, потому что форум про другое. Зачем говорить в пустоту? Зачем кричать в колодец... когда все, что ты говоришь, никто не слышит? Но другое, самое фантастическое — у Канады проблемы как раз с независимостью и собственной территориальной целостностью», — сказала она.

Захарова отметила, что встреча глав МИД стран G20 посвящена в основном экономическим и торговым вопросам и поднимать на ней политические вопросы неуместно.

Она напомнила, что президент США Дональд Трамп неоднократно предлагал сделать Канаду 51-м штатом США, поэтому у Канады, по словам Захаровой, есть собственные проблемы, связанные с независимостью и суверенитетом.

Трамп 10 февраля назвал Канаду «нежизнеспособной страной».

«Канада не является жизнеспособной страной. Она тратит на оборону очень мало, потому что считает, что США позаботятся о ней», — сказал тогда президент США.

Он неоднократно предлагал рассмотреть возможность вхождения Канады в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата.

По словам американского лидера, объединение двух стран принесло бы Канаде значительные выгоды, включая снижение налогов и усиление военной защиты. Кроме того, это позволило бы полностью устранить торговые пошлины между государствами.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил обеспокоенность возможными планами администрации Трампа по присоединению страны к США.