Трамп выразил уверенность в стремлении украинцев к миру

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что жители Украины хотят мирного урегулирования конфликта. Его слова приводит пресс-пул Белого дома.

«Определенно народ Украины хочет заключить соглашение», — заявил Трамп журналистам.

Этими словами он прокомментировал вопрос о необходимости достижения договоренности и завершения российско-украинского конфликта.

3 марта в соцсети Truth Social Трамп назвал высказывание президента Украины Владимира Зеленского о том, что до заключения мирного соглашения «очень, очень далеко», худшим из возможных. По его мнению, эти слова подтверждают, что украинский лидер не стремится к урегулированию конфликта, пока пользуется поддержкой Вашингтона.

Президент США также указал, что на недавней встрече с Зеленским европейские политики признали свою зависимость от США в вопросе помощи Украине. Он отметил, что подобная риторика не демонстрирует силу перед Россией и вызывает вопросы о стратегии Киева.

Зеленский после этого заявил, что Киеву «как можно скорее» нужен «настоящий мир». По его словам, Украина «очень надеется» на поддержку США на пути к миру.