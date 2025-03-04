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Военная операция на Украине ,  
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Посол увидел желание Дублина развязать себе руки в вопросе миротворцев

Посол Филатов: Ирландия хочет развязать себе руки по теме миротворцев на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине

Правительство Ирландии хочет развязать себе руки для участия в миссиях, не одобренных Советом Безопасности ООН, речь может идти об Украине. Об этом ТАСС заявил посол России в Дублине Юрий Филатов, комментируя законодательную инициативу министра обороны и главы МИД об отправке ирландских миротворцев за границу без одобрения Совбеза ООН.

«Они хотят развязать себе руки для участия в миссиях, не одобренных ООН. Совершенно очевидно, что речь может идти и о таком варианте (отправки ирландских миротворцев на Украину. — РБК). Под это накручивается вся система аргументов о помехах со стороны ООН», — заявил посол.

По мнению российского посла, эта инициатива полностью вписывается в нынешнюю позицию Ирландии по украинскому конфликту и отсутствии планов по мирному урегулированию.

Глава МИД и Минобороны Ирландии Саймон Харрис ранее заявил, что 4 марта внесет законопроект, позволяющий отправлять ирландских миротворцев на миссию за границу. Сейчас законодательство страны позволяет посылать за рубеж без санкции ООН только не более 12 ирландских солдат. Согласно его инициативе, предлагается разрешить направлять от 12 до 50 военных с разрешения кабмина и парламента.

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Речь идет о том, чтобы сделать ирландский механизм тройной замок двойным, исключив из него всемирную организацию и оставив только правиетельство и парламент. Как отмечало Bloomberg, этот шаг связан с растущей необходимостью поддержки Украины в условиях ослабления американской помощи после неудачных переговоров президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.

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Теги
посол России Ирландия Россия миротворцы Совет безопасности ООН
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