Доброволец из Ирландии пропал без вести на Украине
Двадцатилетний доброволец из Ирландии Алекс Рыжук, выступивший в конфликте между Россией и Украиной на стороне Киева, пропал без вести и, предположительно, погиб, сообщила газета Irish Examiner.
Рыжук родился в украинской семье, но проживал в Южном Дублине. По данным издания, он отправился на Украину добровольцем в иностранный легион, когда ему исполнилось 18 лет. Газета уточнила, что Рыжук участвовал в боях неподалеку от линии фронта на востоке Украины, а пропавшим без вести его объявили несколько недель назад.
Министерство иностранных дел Ирландии в ответ на запрос сообщило изданию, что осведомлено об этом и оказывает консульскую помощь. «Как и во всех консульских делах, департамент не комментирует подробности отдельных случаев», — отметили в МИДе.
Представитель Ассоциации украинцев в Ирландии Мария Старух заявила, что многие украинцы, живущие в этой стране, регулярно слышат о пропаже близких, и им очень сложно получать обновленную информацию о развитии событий, где идут боевые действия. Издание уточнило, что если смерть Рыжука подтвердится, он станет четвертым ирландцем, погибшим в зоне военной операции.
После начала российской военной операции президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона территориальной обороны для привлечения добровольцев из-за рубежа.
В середине марта 2024 года Минобороны России сообщило, что с начала военной операции на Украину прибыли 13,3 тыс. наемников. Больше всего приехали из Польши — 2960 человек. В ведомстве отметили, что на тот момент были убиты 5962 иностранца, выступивших в конфликте на стороне ВСУ.
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