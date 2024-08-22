Irish Examiner: доброволец из Ирландии Алекс Рыжук пропал без вести на Украине

Доброволец из Ирландии пропал без вести на Украине

Алекс Рыжук (Фото: alex.ryzhuk / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Двадцатилетний доброволец из Ирландии Алекс Рыжук, выступивший в конфликте между Россией и Украиной на стороне Киева, пропал без вести и, предположительно, погиб, сообщила газета Irish Examiner.

Рыжук родился в украинской семье, но проживал в Южном Дублине. По данным издания, он отправился на Украину добровольцем в иностранный легион, когда ему исполнилось 18 лет. Газета уточнила, что Рыжук участвовал в боях неподалеку от линии фронта на востоке Украины, а пропавшим без вести его объявили несколько недель назад.

Министерство иностранных дел Ирландии в ответ на запрос сообщило изданию, что осведомлено об этом и оказывает консульскую помощь. «Как и во всех консульских делах, департамент не комментирует подробности отдельных случаев», — отметили в МИДе.

Представитель Ассоциации украинцев в Ирландии Мария Старух заявила, что многие украинцы, живущие в этой стране, регулярно слышат о пропаже близких, и им очень сложно получать обновленную информацию о развитии событий, где идут боевые действия. Издание уточнило, что если смерть Рыжука подтвердится, он станет четвертым ирландцем, погибшим в зоне военной операции.

После начала российской военной операции президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона территориальной обороны для привлечения добровольцев из-за рубежа.

В середине марта 2024 года Минобороны России сообщило, что с начала военной операции на Украину прибыли 13,3 тыс. наемников. Больше всего приехали из Польши — 2960 человек. В ведомстве отметили, что на тот момент были убиты 5962 иностранца, выступивших в конфликте на стороне ВСУ.