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Военная операция на Украине ,  
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Глава Минобороны Польши заявил об усталости поляков от богатых украинцев

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Среди поляков растет раздражение из-за состоятельных украинцев, живущих в Европе, заявил в соцсети X глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

«Понимаю, что появляется усталость и разочарование, особенно когда видишь десятки, сотни тысяч, а может, даже более миллиона молодых украинцев, разъезжающих по Европе на лучших автомобилях и проводящих выходные в пятизвездочных отелях. Это раздражение существует — я не боюсь этого сказать», — написал он.

В то же время министр подчеркнул, что поддержка Киева остается в интересах Польши. По его словам, «ослабление российской военной машины» снижает угрозу для страны.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Премьер-министр Польши Дональд Туск в конце февраля заявил о необходимости противостояния возможной «капитуляции» Украины. Туск отметил, что европейские страны должны действовать солидарно, чтобы найти оптимальное решение для завершения конфликта. При этом он подчеркнул, что Польша не планирует направлять военных на Украину для миротворческой миссии, но готова оказать всю необходимую логистическую поддержку.

Ранее, 20 февраля, он заявил, что поражение Киева станет ударом и для всех стран Запада, что повлечет для них серьезные последствия.

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Теги
Польша Украина Минобороны Польши Военная операция на Украине
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