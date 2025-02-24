В ЕС заявили о растрате Польшей €91 млн, предназначенных для помощи Киеву
Более €91 млн, предназначенных для помощи Украине, были потрачены в Польше нецелесообразным образом, сообщило Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF, орган Евросоюза).
Проектом по предоставлению помощи руководило Польское правительственное агентство стратегических резервов (RARS). В рамках него Варшава должна была закупить для Киева электрогенераторы на сумму €114 млн.
OLAF начало расследование против польского агентства еще в июле 2023 года. Бюро выяснило, что RARS проводило закупки генераторов «с нарушением принципов прозрачности, конкуренции, равного отношения и финансового менеджмента», а контракты заключало «на неконкурентной основе, что не гарантировало, что средства ЕС дойдут по назначению».
Кроме того, в OLAF заявили, что агентство выплачивало подрядчикам авансы «без достаточных гарантий», тем самым «подвергая фонды ЕС значительным финансовым рискам». В частности, некоторые подрядчики получали от RARS суммы, на 40% превышающие их затраты на закупку.
В рамках дела были арестованы три человека. Как сообщили в OLAF, из предназначенных для Украины средств €22 млн удалось защитить, «что позволило им дойти до нуждающихся в помощи». Еще €91 млн бюро рекомендовало взыскать с Польши.
Радиостанция RMF24 сообщает, что Еврокомиссия (ЕК) проведет окончательную оценку по делу в следующем году, так как соглашение по закупке генераторов, заключенное с RARS, действует до сентября 2026 года. После этого будет принято конкретное решение и установлены сроки возвращения средств.
В августе Польское агентство печати (РАР) сообщало, что под следствие по этому делу попал глава RARS Михал Кучмеровский. По версии следствия, при проведении закупок, которые он курировал, предпочтение отдавалось определенным компаниям. В начале сентября чиновника задержали в Великобритании.
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