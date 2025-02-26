Польский премьер призвал лидеров ЕС противостоять «капитуляции» Украины

Дональд Туск (Фото: Abdul Saboor / Reuters)

Европейские лидеры должны противостоять капитуляции Украины, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в преддверии виртуальной встречи лидеров Евросоюза по итогам переговоров французского президента Эмманюэля Макрона и его американского коллеги Дональда Трампа.

«Мы не можем согласиться с капитуляцией Украины перед <...> требованиями России, в том числе территориальными. <...> Объединившись и проявив солидарность, мы найдем хороший способ положить конец этой войне», — сказал Туск в видео, опубликованном в X.

Он добавил, что Польша пока не будет отправлять военных для миротворческой миссии на Украину, однако она готова оказать любую логистическую помощь.

Глава Евросовета Антониу Кошта сообщил 26 февраля, что Макрон проинформировал лидеров ЕС в режиме видеоконференции об итогах своих переговоров с президентом США. Он также представит доклад о визите в Вашингтон на саммите 6 марта.

Ранее, 20 февраля, Туск заявил, что поражение Украины будет также означать и поражение всех стран Запада со всеми вытекающими последствиями.