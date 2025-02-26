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Военная операция на Украине ,  
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Польский премьер призвал лидеров ЕС противостоять «капитуляции» Украины

Польский премьер Дональд Туск: Европа должна противостоять капитуляции Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Дональд Туск
Дональд Туск (Фото: Abdul Saboor / Reuters)

Европейские лидеры должны противостоять капитуляции Украины, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в преддверии виртуальной встречи лидеров Евросоюза по итогам переговоров французского президента Эмманюэля Макрона и его американского коллеги Дональда Трампа.

«Мы не можем согласиться с капитуляцией Украины перед <...> требованиями России, в том числе территориальными. <...> Объединившись и проявив солидарность, мы найдем хороший способ положить конец этой войне», — сказал Туск в видео, опубликованном в X.

Он добавил, что Польша пока не будет отправлять военных для миротворческой миссии на Украину, однако она готова оказать любую логистическую помощь.

Туск приравнял «вынужденную капитуляцию» Украины к поражению всего Запада
Политика
Дональд Туск

Глава Евросовета Антониу Кошта сообщил 26 февраля, что Макрон проинформировал лидеров ЕС в режиме видеоконференции об итогах своих переговоров с президентом США. Он также представит доклад о визите в Вашингтон на саммите 6 марта.

Ранее, 20 февраля, Туск заявил, что поражение Украины будет также означать и поражение всех стран Запада со всеми вытекающими последствиями.

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Теги
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