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Военная операция на Украине ,  
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Глава Минторга США Лютник пояснил отношение Трампа к отставке Зеленского

Сюжет
Военная операция на Украине
Дональд Трамп и Говард Лютник
Дональд Трамп и Говард Лютник (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп добивается мира, а не отставки украинского президента Владимира Зеленского, заявил министр торговли США Говард Лютник в интервью CNN.

«Нет, он не вмешивается в украинскую политику», — ответил Лютник на вопрос, хочет ли президент США отставки Зеленского.

Он также повторил слова Трампа и подчеркнул, что тот «хочет быть миротворцем». Относительно продолжения помощи Украине, как заявил Лютник, Трамп собирается обдумать следующие шаги.

По словам министра, американский президент ищет инструменты, которые может использовать в отношении России и Украины, «чтобы заставить их сесть за стол переговоров».

Bloomberg узнал, что в Белом доме настаивают на отставке Зеленского
Политика
Фото:Justin Tallis / Getty Images

Вопрос об отставке украинского президента возник после провальной встречи Зеленского с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Овальном кабинете 28 февраля.

Целью визита было подписание сделки по редкоземельным металлам между Киевом и Вашингтоном, однако заключить соглашение так и не удалось. Главы государств вступили в словесную перепалку.

Трамп обвинил Зеленского в том, что он не готов к мирным переговорам с Россией, а Вэнс — в отсутствии благодарности за помощь США. После спора украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом без продолжения переговоров.

После произошедшего сторонник Украины сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Зеленский после ссоры с Трампом вряд ли может вести дела с США. Грэм отметил, что украинскому президенту нужно уйти в отставку либо измениться. Позднее Bloomberg написал, что некоторые чиновники в администрации Трампа также выступают за отставку Зеленского при заключении любой договоренности о мирном урегулировании.

Украинский президент отказался уходить в отставку и отметил, что такое решение может принять только народ Украины. Хотя ранее, 23 февраля, Зеленский заявил, что готов уйти с поста президента, если это гарантирует мир для Украины.

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Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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