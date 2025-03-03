На Украине начали проверку после удара по полигону ВСУ «Искандером»

Удар ракетным комплексом «Искандер» по военному полигону Новомосковский в Днепропетровской области (Фото: Минобороны России)

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Драпатый сообщил в своем телеграм-канале о независимой проверке с участием военной контрразведки обстоятельств удара по полигону «Новомосковский» в Днепропетровской области.

«Должен предупредить: каждый, кто принимал решения в тот день, и каждый, кто не принимал их вовремя, — все понесут ответственность. Никто не скроется за объяснениями или формальными рапортами. Предвижу, что правду будут пытаться скрыть в тумане бюрократии. Но я этого не допущу», — сообщил он, добавив, что «лично следит за каждым шагом» расследования.

Он пообещал «строжайшее наказание» тем, кто халатно относится к выполнению обязанностей, пренебрегает безопасностью военнослужащих, притесняет своих подчиненных, так как, по его словам, все они позорят ВСУ.

«Мы являемся свидетелями несвоевременно принятых решений и неусвоенных уроков. Призываю еще и еще раз всех генералов, офицеров, сержантов и солдат Сухопутных войск Вооруженных сил Украины: мы должны избавиться от формализма, бюрократии и легкомыслия. Каждый из нас несет ответственность за жизнь своих собратьев. И в бою, и в тылу», — заключил Драпатый.

Удар по полигону «Новомосковский» был нанесен 1 марта. По данным российского Минобороны, там готовили военнослужащих 157-й механизированной бригады ВСУ. Погибли до 150 солдат, в том числе 30 иностранных инструкторов, уточняли в ведомстве.

Главком ВСУ Александр Сырский подтвердил удар, но не уточнил количество погибших и раненых военнослужащих. Он отстранил от выполнения обязанностей начальника центра подготовки подразделений и командира воинской части на время расследования.