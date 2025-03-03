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Военная операция на Украине ,  
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Сырский отстранил двух офицеров после удара по полигону ВСУ «Искандером»

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Военная операция на Украине
Удар был нанесен 1 марта, российское Минобороны сообщало о гибели до 150 военных, в том числе иностранных инструкторов. Начато расследование, некоторые должностные лица воинской части были отстранены
Удар ракетным комплексом &laquo;Искандер&raquo; по военному полигону Новомосковский в Днепропетровской области
Удар ракетным комплексом «Искандер» по военному полигону Новомосковский в Днепропетровской области (Фото: Минобороны России)

На Украине начато расследование после удара ракеты «Искандер-М» в кассетном снаряжении по полигону Сухопутных войск ВСУ в Днепропетровской области, сообщил главком украинской армии Александр Сырский в телеграм-канале.

«С целью установления всех обстоятельств и причин трагедии на месте происшествия работает комплексная комиссия во главе с начальником Главного управления Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины. На время проведения расследования от выполнения служебных обязанностей отстранены начальник центра подготовки подразделений и командир воинской части», — сообщил он.

Минобороны России 1 марта сообщило, что армия ударила «Искандером» по военному полигону Новомосковский в Днепропетровской области. Там проходили подготовку военнослужащие 157-й механизированной бригады ВСУ. В результате удара были убиты до 150 военных, в том числе 30 иностранных инструкторов, уточняло военное ведомство.

Минобороны сообщило об ударе «Искандером» по полигону ВСУ под Днепром
Политика

Сырский отметил, что после удара были погибшие и раненые, не уточнив их число. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что прилет был во время построения. Главком отметил, что будет проверено исполнение распоряжений касательно оповещений о ракетной опасности, «запрете (ограничении) размещения личного состава и проведения совещаний и сборов на открытой местности, а также размещения в не предназначенных для этого местах».

Он также поручил проверить исполнение задач по проведению учебных занятий за пределами учебных пунктов, по возможности в углубленных, защищенных в инженерном отношении сооружениях.

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Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Александр Сырский Днепропетровская область ВСУ «Искандер-М»
Александр Сырский фото

Александр Сырский

военный, главнокомандующий ВСУ
26 июля 1965 года
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