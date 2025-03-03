Сырский отстранил двух офицеров после удара по полигону ВСУ «Искандером»
На Украине начато расследование после удара ракеты «Искандер-М» в кассетном снаряжении по полигону Сухопутных войск ВСУ в Днепропетровской области, сообщил главком украинской армии Александр Сырский в телеграм-канале.
«С целью установления всех обстоятельств и причин трагедии на месте происшествия работает комплексная комиссия во главе с начальником Главного управления Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины. На время проведения расследования от выполнения служебных обязанностей отстранены начальник центра подготовки подразделений и командир воинской части», — сообщил он.
Минобороны России 1 марта сообщило, что армия ударила «Искандером» по военному полигону Новомосковский в Днепропетровской области. Там проходили подготовку военнослужащие 157-й механизированной бригады ВСУ. В результате удара были убиты до 150 военных, в том числе 30 иностранных инструкторов, уточняло военное ведомство.
Сырский отметил, что после удара были погибшие и раненые, не уточнив их число. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что прилет был во время построения. Главком отметил, что будет проверено исполнение распоряжений касательно оповещений о ракетной опасности, «запрете (ограничении) размещения личного состава и проведения совещаний и сборов на открытой местности, а также размещения в не предназначенных для этого местах».
Он также поручил проверить исполнение задач по проведению учебных занятий за пределами учебных пунктов, по возможности в углубленных, защищенных в инженерном отношении сооружениях.
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