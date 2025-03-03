Миллиардер предсказал «сердечный приступ» у США из-за дефицита бюджета

Рэй Далио (Фото: Andrew Kelly / Reuters)

Администрация президента США Дональда Трампа должна немедленно заняться проблемой дефицита бюджета, иначе страну через три года ждет «сердечный приступ». Об этом заявил миллиардер, основатель хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио, передает Bloomberg.

«Если вы этого не сделаете, у вас будут проблемы. Я не могу сказать вам точно, когда это произойдет, это похоже на сердечный приступ. Вы приближаетесь. Я думаю, это будет через года три, плюс-минус год, что-то в этом роде», — сказал он.

Далио выразил обеспокоенность, что США могут столкнуться с нехваткой покупателей своего долга, в то время как стране необходимо выпускать новые гособлигации для обслуживания существующих. «Когда вы накладываете еще больше долгов на эту кучу долгов, проблема заключается не только в существующем долге, но и в том, что вам нужно продавать больше долгов», — отметил он.

Инвестор также отверг идею, что Соединенные Штаты смогут успешно ослабить свою валюту по отношению к другим. «Я не думаю, что это обесценивание доллара по отношению ко всем остальным валютам. Я думаю, что все остальные валюты обесценятся вместе с долларом», — добавил Далио.

По данным Forbes, состояние Далио составляет $14 млрд. Он является основателем хедж-фонда Bridgewater Associates, который управляет активами на сумму $112 млрд. Он ушел с поста генерального директора компании в 2017 году.

В 2024 году финансовом году дефицит бюджета США превысил $1,8 трлн (около 6% ВВП страны), что на $138 млрд больше, чем в 2023 году. Данный показатель стал самым большим с 2019 года, его рост связали с помощью Украине, Израилю и странам Индо-Тихоокеанского региона.

В декабре прошлого года бизнесмен и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск заявил, что у США возникнут неприятности, если руководство страны не сократит дефицит бюджета.

В феврале 2025 года Bloomberg сообщил, что с приходом к власти Трампа вновь возникла «фундаментальная дилемма на валютном рынке» из-за слишком высокого обменного курса доллара, что снижает конкурентоспособность экспорта и препятствует развитию производства в США.