Bloomberg рассказал о дилемме Трампа из-за переоцененного доллара

Дилемма связана с переоцененностью доллара как мировой резервной валюты. Трамп обещал, что если страны БРИКС захотят заменить доллар в этом статусе, то он введет 100% пошлины на их товары

Дональд Трамп (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

С приходом к власти президента США Дональда Трампа вновь возникла «фундаментальная дилемма на валютном рынке» из-за переоцененности доллара, пишет Bloomberg.

Агентство напомнило о статье Стивена Мирана, которого Трамп назначил своим советником — председателем Совета экономических консультантов, в которой экономист назвал проблемой переоцененность доллара из-за его статуса мировой резервной валюты.

У доллара — слишком высокий обменный курс, что снижает конкурентоспособность экспорта, препятствует развитию производства в США, в частности, оружия — а это уже влияет на безопасность страны. Есть риск, что экономика истощится и тогда инвесторы перестанут вкладывать деньги в активы США.

«С точки зрения торговли, доллар постоянно переоценен, в значительной степени потому, что долларовые активы функционируют как мировая резервная валюта. Эта переоценка сильно ударила по американскому производственному сектору, в то же время принося пользу финансовым секторам экономики», — отметил советник.

Свои опасения Миран основывает на работе бельгийского экономиста Роберта Триффина — по его имени теория, согласно которой мировая резервная валюта может постоянно переоцениваться из-за своего статуса, получила название «дилеммы Триффина».

Одним из шагов к решению проблемы Миран назвал введение пошлин. Он отмечал, что пошлины в среднем в 20% и даже 50% будут лучше, чем в 2%, которые были до вступления Трампа в должность.

Республиканец не раз положительно высказывался о политике повышения размера пошлин, он отмечал, что предпочитает их санкциям. В конце января Трамп заявил, что ни у одной из стран БРИКС нет шансов заменить доллар в международной торговле.

«Мы потребуем от этих, по всей видимости, враждебных стран, чтобы они не создавали новую валюту БРИКС и не поддерживали любую другую валюту для замены могучего американского доллара, в противном случае им придется столкнуться со стопроцентными тарифами и попрощаться с возможностью продавать свои товары на великолепном американском рынке», — пригрозил Трамп.

Он предупредил, что любая страна, которая попытается заменить доллар, «скажет привет пошлинам и прощай Америке».