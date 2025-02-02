Bloomberg рассказал о дилемме Трампа из-за переоцененного доллара
С приходом к власти президента США Дональда Трампа вновь возникла «фундаментальная дилемма на валютном рынке» из-за переоцененности доллара, пишет Bloomberg.
Агентство напомнило о статье Стивена Мирана, которого Трамп назначил своим советником — председателем Совета экономических консультантов, в которой экономист назвал проблемой переоцененность доллара из-за его статуса мировой резервной валюты.
У доллара — слишком высокий обменный курс, что снижает конкурентоспособность экспорта, препятствует развитию производства в США, в частности, оружия — а это уже влияет на безопасность страны. Есть риск, что экономика истощится и тогда инвесторы перестанут вкладывать деньги в активы США.
«С точки зрения торговли, доллар постоянно переоценен, в значительной степени потому, что долларовые активы функционируют как мировая резервная валюта. Эта переоценка сильно ударила по американскому производственному сектору, в то же время принося пользу финансовым секторам экономики», — отметил советник.
Свои опасения Миран основывает на работе бельгийского экономиста Роберта Триффина — по его имени теория, согласно которой мировая резервная валюта может постоянно переоцениваться из-за своего статуса, получила название «дилеммы Триффина».
Одним из шагов к решению проблемы Миран назвал введение пошлин. Он отмечал, что пошлины в среднем в 20% и даже 50% будут лучше, чем в 2%, которые были до вступления Трампа в должность.
Республиканец не раз положительно высказывался о политике повышения размера пошлин, он отмечал, что предпочитает их санкциям. В конце января Трамп заявил, что ни у одной из стран БРИКС нет шансов заменить доллар в международной торговле.
«Мы потребуем от этих, по всей видимости, враждебных стран, чтобы они не создавали новую валюту БРИКС и не поддерживали любую другую валюту для замены могучего американского доллара, в противном случае им придется столкнуться со стопроцентными тарифами и попрощаться с возможностью продавать свои товары на великолепном американском рынке», — пригрозил Трамп.
Он предупредил, что любая страна, которая попытается заменить доллар, «скажет привет пошлинам и прощай Америке».
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