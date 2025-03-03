В Нижегородской области фура врезалась в жилой дом с людьми
В Нижегородской области грузовой автомобиль въехала в жилой дом, в котором в этот момент находились четыре человека, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
«Лишь чудом никто не погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в селе Ломовка в Кулебаках», — говорится в публикации.
Травмы получили два человека, их отвезли в больницу.
По информации МЧС, ДТП произошло из-за того, что водитель на повороте не справился с управлением и съехал с дороги, после чего и врезался в дом.
В августе 2024 года в Москве в жилой дом въехали подростки, которые арендовали под чужим аккаунтом машину каршеринга. В результате аварии один несовершеннолетний погиб, еще трое пострадали.
Тогда следователи завели дело по п. «б» ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса — нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее смерть по неосторожности и сопряженное с оставлением места преступления. Максимальное наказание по этой части статьи — лишение свободы на срок до 12 лет.
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