В Нижегородской области фура врезалась в жилой дом с людьми

Фото: МЧС Нижегородской области / Telegram Фото: МЧС Нижегородской области / Telegram Фото: МЧС Нижегородской области / Telegram

В Нижегородской области грузовой автомобиль въехала в жилой дом, в котором в этот момент находились четыре человека, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

«Лишь чудом никто не погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в селе Ломовка в Кулебаках», — говорится в публикации.

Травмы получили два человека, их отвезли в больницу.

По информации МЧС, ДТП произошло из-за того, что водитель на повороте не справился с управлением и съехал с дороги, после чего и врезался в дом.

В августе 2024 года в Москве в жилой дом въехали подростки, которые арендовали под чужим аккаунтом машину каршеринга. В результате аварии один несовершеннолетний погиб, еще трое пострадали.

Тогда следователи завели дело по п. «б» ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса — нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее смерть по неосторожности и сопряженное с оставлением места преступления. Максимальное наказание по этой части статьи — лишение свободы на срок до 12 лет.