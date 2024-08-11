 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Москве подросток на машине каршеринга погиб в ДТП

Фото: Прокуратура города Москвы
Фото: Прокуратура города Москвы

На юго-западе Москвы подростки арендовали под чужим аккаунтом машину каршеринга и врезались в жилой дом. В результате аварии один несовершеннолетний погиб, еще трое пострадали. Об этом сообщила прокуратура Юго-Западного административного округа.

ДТП произошло на улице Южнобутовская. Водитель автомобиля покинул место дорожной аварии, по предварительным данным, он является несовершеннолетним. Пассажир 2009 года рождения погиб на месте, еще трое несовершеннолетних пассажиров, в том числе 2008 и 2011 года рождения были госпитализированы.

СК завел дело по п. «б» ч. 4 ст. 264 (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть, сопряженное с оставлением места его совершения).

На фото с места аварии видно, что машина принадлежит сервису «Ситидрайв», РБК направил запрос в компанию.

Два пешехода погибли после наезда автомобиля каршеринга в Люберцах
Общество

В конце июля шестнадцатилетний подросток за рулем мотоцикла сбил трех пешеходов в Башкирии, один человек погиб, двое оказались в больнице.

По информации управления ГИБДД, инцидент произошел в селе Дарьино в Мелеузовском районе. Юноша на мотоцикле Motoland XR 250 наехал на трех пешеходов на Центральной улице села.

Глава МАГАТЭ призвал к максимальной сдержанности в связи с ситуацией вблизи Курской АЭС

В трех областях России ввели режим контртеррористической операции

Заявление Минобороны о ситуации в Курской области

Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами

Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.

Лукашенко заявил об уничтожении украинских дронов над Белоруссией

Белоруссия усилит группировки войск на границе с Украиной

В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области

«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»
Теги
ДТП Москва каршеринг погибшие новости
Материалы по теме
Похитители человека в Москве попались из-за каршеринговой машины
Общество
Как каршеринг обогнал такси по аварийности. Инфографика
Общество
Путин поручил рассмотреть квоты на электромобили в такси и каршеринге
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 95,18 (+1,05) Инвестиции, 09 авг, 21:56 Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 87,99 (+1,43) Инвестиции, 09 авг, 21:56
Минобороны сообщило о перехвате воздушных шаров в Курской областиПолитика, 12:25
Жители рассказали о повреждениях девятиэтажки в Курске от падения ракетыПолитика, 12:16
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших в Курской областиПолитика, 12:02
В Москве подросток на машине каршеринга погиб в ДТПОбщество, 11:35
Эксперты назвали самые высокооплачиваемые рабочие профессииОбщество, 11:11
Как же все на самом деле: все – об автомобилях «Москвич»РБК х Москвич, 11:10
Курский губернатор рассказал о заходе украинских диверсантовПолитика, 11:08
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Метод ФИФО: что это и как FIFO применяется инвесторамиИнвестиции, 11:00
Белоруссия показала переброску танков к границе с Россией и УкраинойПолитика, 10:57
The Times рассказала о самом рискованном решении ЗеленскогоПолитика, 10:54
Гладков сообщил о последствиях атаки дронов по Шебекинскому районуПолитика, 10:43
В Курской области местный житель задержал сдавшегося украинского солдатаПолитика, 10:24
Прокатиться на катере, устроить кофейный тур: что делать в Москве летомРБК и ГАЛС, 10:15
Росгвардия сообщила об ударе по танку и бойцам ВСУ в Курской областиПолитика, 10:12