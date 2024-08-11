В Москве подросток на машине каршеринга погиб в ДТП
На юго-западе Москвы подростки арендовали под чужим аккаунтом машину каршеринга и врезались в жилой дом. В результате аварии один несовершеннолетний погиб, еще трое пострадали. Об этом сообщила прокуратура Юго-Западного административного округа.
ДТП произошло на улице Южнобутовская. Водитель автомобиля покинул место дорожной аварии, по предварительным данным, он является несовершеннолетним. Пассажир 2009 года рождения погиб на месте, еще трое несовершеннолетних пассажиров, в том числе 2008 и 2011 года рождения были госпитализированы.
СК завел дело по п. «б» ч. 4 ст. 264 (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть, сопряженное с оставлением места его совершения).
На фото с места аварии видно, что машина принадлежит сервису «Ситидрайв», РБК направил запрос в компанию.
В конце июля шестнадцатилетний подросток за рулем мотоцикла сбил трех пешеходов в Башкирии, один человек погиб, двое оказались в больнице.
По информации управления ГИБДД, инцидент произошел в селе Дарьино в Мелеузовском районе. Юноша на мотоцикле Motoland XR 250 наехал на трех пешеходов на Центральной улице села.
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