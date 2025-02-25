СБУ обвинила певца Shaman в «глорификации» российских военных
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила российскому певцу Shaman (Ярослав Дронов) обвинения в одобрении действий Москвы в рамках военной операции на Украине и восхвалении российской армии. Об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба СБУ.
Согласно ее данным, певца обвиняют в «признании правомерными действий России и глорификации представителей Вооруженных сил России с использованием средств массовой информации».
Певец Shaman приобрел всенародную известность в 2022 году после того, как выпустил музыкальные композиции «Встанем» и «Я русский». Через год он стал доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах.
22 июля 2024 года певец был удостоен звания заслуженного артиста России «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».
СБУ регулярно заочно предъявляет обвинения российским политическим, военным, культурным и общественным деятелям. В декабре 2024 года СБУ сообщила о заочном приговоре к 15 годам колонии спикера Госдумы Вячеслава Володина за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110 УК, максимальное наказание — пожизненное лишение свободы).
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