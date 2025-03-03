Трамп анонсировал важное сообщение вечером 4 марта

Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп анонсировал «грандиозный вечер» 4 марта, когда он расскажет «все как есть».

«Завтрашний вечер будет грандиозный. Я расскажу все как есть!» — написал он в соцсети Truth Social.

Однако американский президент не уточнил, о чем конкретно идет речь.

Незадолго до этого он выложит пост, в котором рассказал о своей роли в урегулировании конфликта на Украине.

«Единственный президент, который не отдал ни одного клочка земли Украины России [президента Владимира] Путина, — это президент Дональд Трамп. Помните об этом, когда слабые и неэффективные демократы критикуют, а фейковые новости с радостью выкладывают все, что они говорят!» — отметил он.

Администрация республиканца с момента его инаугурации ведет работу по урегулированию конфликта на Украине. В конце февраля Трамп заявил, что США очень постараются помочь Украине вернуть как можно больше утраченных территорий.

Однако после перепалки между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля The New York Times (NYT) со ссылкой на представителя американской администрации сообщила, что Соединенные Штаты могут полностью прекратить поддержку Украины.