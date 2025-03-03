Трамп анонсировал важное сообщение вечером 4 марта
Президент США Дональд Трамп анонсировал «грандиозный вечер» 4 марта, когда он расскажет «все как есть».
«Завтрашний вечер будет грандиозный. Я расскажу все как есть!» — написал он в соцсети Truth Social.
Однако американский президент не уточнил, о чем конкретно идет речь.
Незадолго до этого он выложит пост, в котором рассказал о своей роли в урегулировании конфликта на Украине.
«Единственный президент, который не отдал ни одного клочка земли Украины России [президента Владимира] Путина, — это президент Дональд Трамп. Помните об этом, когда слабые и неэффективные демократы критикуют, а фейковые новости с радостью выкладывают все, что они говорят!» — отметил он.
Администрация республиканца с момента его инаугурации ведет работу по урегулированию конфликта на Украине. В конце февраля Трамп заявил, что США очень постараются помочь Украине вернуть как можно больше утраченных территорий.
Однако после перепалки между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля The New York Times (NYT) со ссылкой на представителя американской администрации сообщила, что Соединенные Штаты могут полностью прекратить поддержку Украины.
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