Какие фильмы стали лидерами по числу «Оскаров» в 2025 году

Фильмы — лидеры по числу «Оскаров» в 2025 году. Инфографика

В США прошла 97-я церемония «Оскар». Статуэтку за лучший фильм забрала «Анора», всего у картины пять наград. Какие еще фильмы взяли премии — в инфографике РБК

«Анора» режиссера Шона Бейкера, помимо главной награды за лучший фильм, также получила «Оскар» за лучший оригинальный сценарий, монтаж и лучшего режиссера. Сыгравшая главную героиню фильма Майки Мэдисон забрала награду за лучшую женскую роль.

Одним из самых волнующих моментов церемонии стало вручение награды за лучшую мужскую роль второго плана. На эту статуэтку претендовал российский актер Юра Борисов, сыгравший в «Аноре». Награду забрал Киран Калкин за роль в фильме «Реальная боль». Он уже оставил Борисова без «Золотого глобуса», премии BAFTA и премии Гильдии киноактеров США.

У «Бруталиста» Брэди Корбета три статуэтки — за лучшую мужскую роль (Эдриен Броуди), операторскую работу (Брэди Корбета) и саундтрек. Мюзикл «Эмилия Перес», который претендовал на 13 наград, забрал два «Оскара» — за лучшую оригинальную песню (El Mal) и лучшую женскую роль второго плана (Зои Салдана).

«Дюна: Часть вторая» Дени Вьльнёва получила награды за лучший звук и спецэффекты. «Субстанция», которая принесла Деми Мур первую в карьере номинацию на «Оскар», получила награды за лучший грим и прически.

Мультфильм латвийского режиссера Гинтса Зильбалодиса «Поток» стал лучшим анимационным фильмом.