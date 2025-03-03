 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Премия «Оскар» ,  
0 

Фильмы — лидеры по числу «Оскаров» в 2025 году. Инфографика

Какие фильмы стали лидерами по числу «Оскаров» в 2025 году
Сюжет
Премия «Оскар»
В США прошла 97-я церемония «Оскар». Статуэтку за лучший фильм забрала «Анора», всего у картины пять наград. Какие еще фильмы взяли премии — в инфографике РБК

«Анора» режиссера Шона Бейкера, помимо главной награды за лучший фильм, также получила «Оскар» за лучший оригинальный сценарий, монтаж и лучшего режиссера. Сыгравшая главную героиню фильма Майки Мэдисон забрала награду за лучшую женскую роль.

Одним из самых волнующих моментов церемонии стало вручение награды за лучшую мужскую роль второго плана. На эту статуэтку претендовал российский актер Юра Борисов, сыгравший в «Аноре». Награду забрал Киран Калкин за роль в фильме «Реальная боль». Он уже оставил Борисова без «Золотого глобуса», премии BAFTA и премии Гильдии киноактеров США.

Юра Борисов не получил «Оскар»
Общество
Юра Борисов

У «Бруталиста» Брэди Корбета три статуэтки — за лучшую мужскую роль (Эдриен Броуди), операторскую работу (Брэди Корбета) и саундтрек. Мюзикл «Эмилия Перес», который претендовал на 13 наград, забрал два «Оскара» — за лучшую оригинальную песню (El Mal) и лучшую женскую роль второго плана (Зои Салдана).

Вручение премии «Оскар-2025»: как это было
Life
Майки Мэдисон, Эдриан Броуди, Киран Калкин и Зои Салдана на церемонии вручения премии &laquo;Оскар&raquo;. 3 марта 2025 года

«Дюна: Часть вторая» Дени Вьльнёва получила награды за лучший звук и спецэффекты. «Субстанция», которая принесла Деми Мур первую в карьере номинацию на «Оскар», получила награды за лучший грим и прически.

Мультфильм латвийского режиссера Гинтса Зильбалодиса «Поток» стал лучшим анимационным фильмом.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Персоны
София Шошина София Шошина, Мария Лозовая
«Оскар» Юра Борисов Дени Вильнёв США Голливуд Зои Салдана Деми Мур инфографика
Юра Борисов фото

Юра Борисов

актер
8 декабря 1992 года
Материалы по теме
«Анора» стала главным триумфатором «Оскара»
Общество
Юра Борисов не получил «Оскар»
Общество
Юра Борисов не получил награду на последней перед «Оскаром» кинопремии
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 91,57 (-0,47) Инвестиции, 01 мар, 10:20 Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 88,26 (+0,56) Инвестиции, 01 мар, 10:20
Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении промпредприятияПолитика, 11:24
Капитализация крипторынка выросла на 12% после слов Трампа о резервеКрипто, 11:23
Как онлайн-мошенничество обошло наркобизнес по доходам — The EconomistPro, 11:22
ГП признала нежелательной бельгийскую ALDE и ее молодежное крылоПолитика, 11:21
В Ростове-на-Дону загорелся вольер с капибарамиОбщество, 11:13
Названы застройщики — лидеры по объемам строящегося жилья в РоссииНедвижимость, 11:06
Во всех регионах России 5 марта проверят системы оповещенияОбщество, 11:05
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как технологии умного дома выходят на новый виток развитияТренды, 11:03
Привычное наследие: почему финансовый год в Индии начинается в апрелеОтрасли, 11:03
Собянин объявил о переносе места строительства нового московского циркаОбщество, 11:01
Есть три типа переговорщиков. Как вести себя с нимиPro, 11:01
Стартовало исследование «Эффективность судебной системы: взгляд бизнеса»РБК Компании, 11:00
Фильмы — лидеры по числу «Оскаров» в 2025 году. ИнфографикаОбщество, 10:50
Флагман бизнес-класса: чем удивит ЖК «Адмирал» в Южном портуНедвижимость, 10:49