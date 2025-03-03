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Экс-главу отдела Росавиации осудили на 8 лет за взятки с пилотов

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Максим Павлюк (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы)

Дорогомиловский суд Москвы приговорил бывшего начальника отдела квалификационной комиссии Росавиации Максима Павлюка к восьми годам колонии строгого режима по делу о получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Павлюка признали виновным в организации преступного сообщества с использованием служебного положения, получении взятки с вымогательством в крупном размере и покушении на получение взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 210, пп. «а», «б», «в» ч. 5 ст. 290 и ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса).

По данным ТАСС, осужденный полностью признал вину и заключил сделку со следствием. Он просил суд учесть в качестве смягчающих обстоятельств эти факты, а также то, что у него тяжело болен сын. Агентство сообщает, что дело рассматривалось в особом порядке.

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Павлюка, который также был замначальника управления комплексного развития территорий ГБУ «Автомобильные дороги», задержали в октябре 2022 года. По версии обвинения, он вместе с соучастниками систематически брал взятки с тех пилотов, у кого были проблемы с летными документами или кто не прошел переаттестацию надлежащим образом. За вознаграждение фигуранты дела исправляли недочеты в документах летчиков.

По данным ТАСС, общая сумма взяток составила около 10 млн руб.

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Теги
Росавиация приговор Дорогомиловский суд взятка коррупция
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