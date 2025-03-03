Хинштейн счел саботажем отказ корпорации развития выполнять его поручение

Хинштейн заявил о саботаже его поручения по строительству ЖК в Железногорске

Фото: Hinshtein / Telegram

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал саботажем отказ региональной корпорации развития приостановить строительство жилого комплекса в зеленой зоне Железногорска. Об этом он заявил в своем телеграм-канале по итогам заседания правительства региона.

«Вижу реакцию жителей Железногорска после отказа Корпорации развития выполнять мое поручение по заморозке строительства ЖК — считаю это саботажем», — написал глава региона.

Он заверил, что строительство комплекса будет приостановлено, а с руководством корпорации «разберутся отдельно».

Корпорация развития Курской области (КРКО) была создана в 2012 году по распоряжению губернатора и является единым оператором по работе с инвесторами и развитию инвестиционной инфраструктуры региона. В декабре 2024 года в отношении гендиректора КРКО Владимира Лукина возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений в регионе. В начале февраля Хинштейн сообщил о его увольнении.

3 февраля, комментируя ситуация с Лукиным, Хинштейн сообщил об остановке строительства жилого комплекса в Железногорске, которое курировала КРКО. «Учитывая большое количество обращений граждан и непрозрачность в работе Корпорации развития, дальше движение в этом направлении приостанавливаем», — сказал тогда он.

При этом глава региона отметил, что, хотя «для людей это зеленая зона», формально строить ЖК в этом районе можно.