 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Хинштейн пообещал лично разобраться в конфликте медиков скорой и ветерана

Александр Хинштейн
Александр Хинштейн (Фото: Hinshtein / Telegram)

Врио главы Курской области Александр Хинштейн пообещал лично встретиться с сотрудниками скорой помощи, которых лишили надбавок за неоказание помощи ветерану ВОВ Евгению Будкину. Об этом врио губернатора написал в своем телеграм-канале.

«В ближайшее время встречусь с сотрудниками скорой помощи. Также приглашу дочь ветерана, чтобы услышать все точки зрения», — сообщил глава региона.

По словам Хинштейна, медработники написали ему множество сообщений, в которых в том числе выразили недоверие к отдельным руководителям и результатам проверки.

«Пользователи не согласны с результатами служебной проверки и считают, что она была проведена необъективно. <...> Готов лично разобраться в ситуацииия», — заявил врио губернатора, приложив к посту скриншоты некоторых сообщений.

Отказавшейся помочь ветерану бригаде скорой сняли надбавки к зарплате
Общество
Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Хинштейн приложил скриншоты полученных сообщений. В них сотрудники скорой и их коллеги сообщали, что врио губернатора дезинформировали, и просили его лично разобраться в ситуации.

Ранее врио губернатора поручил разобраться в инциденте, когда врачи отказались поднять упавшего на пол ветерана. Как рассказал фронтовик, ночью в декабре 2024 года он упал, дочь не смогла его поднять и вызвала скорую. Со слов дочери, медработники поначалу отказались поднимать фронтовика и вели себя по отношению к нему неуважительно.

После проверки фельдшер и санитар получили выговоры, бригаду также лишили стимулирующих надбавок.

Читайте РБК в Telegram.

Следите за переговорами России и США в Telegram

Песков оценил готовность Путина к переговорам с Зеленским

Кадры с переговоров России и США в Эр-Рияде

Глава Rheinmetall заявил, что Европа осталась за детским столом в переговорах по Украине

Самолет Delta перевернулся в аэропорту Торонто. Видео

Российские телеканалы сохранили треть иностранных фильмов. Назван Топ-10

Какие полезные ископаемые Украины могут интересовать США. Инфографика

Юристы заявили о возможности компаний забрать «нерезидентские» дивиденды

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Теги
Персоны
Александр Хинштейн ветераны ВОВ Скорая помощь
Александр Хинштейн фото

Александр Хинштейн

политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
Материалы по теме
Отказавшейся помочь ветерану бригаде скорой сняли надбавки к зарплате
Общество
СК возбудит дело в связи с избиением фельдшера в Свердловской области
Политика
Полиция задержала «пациента», зарезавшего фельдшера скорой
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 95,8 (+0,92) Инвестиции, 17 фев, 17:51 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 91,43 (+1,12) Инвестиции, 17 фев, 17:51
Эксперты спрогнозировали 40%-ный рост цен на новостройки в 2025 годуНедвижимость, 14:04
Медведев заявил о формировании «антитрамповского интернационала» в ЕвропеПолитика, 13:52
«Рособоронэкспорт» заявил об интересе иностранцев к системе «Орешник»Политика, 13:38
Минтруд напомнил об отсутствии короткой рабочей недели в феврале и мартеОбщество, 13:33
Вторая ракетка России проиграла во втором круге крупного турнира в ДубаеСпорт, 13:31
Делегации России и США возобновили переговоры после перерываПолитика, 13:30
Как проходят российско-американские переговоры в Эр-Рияде. ФоторепортажОбщество, 13:26 
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 13:22
«Россети» оценили ущерб от незаконного майнинга биткоина в 1,3 млрд руб.Крипто, 13:14
Объявлены участники Кубка «Первого канала» по фигурному катаниюСпорт, 13:13
Ильхама Алиева переизбрали президентом Олимпийского комитета АзербайджанаСпорт, 13:11
«Транснефть» допустила падение прокачки нефти из-за удара дроновПолитика, 13:10
Два футболиста свердловского клуба умерли в один день во снеСпорт, 13:10
На переговорах России и США в Эр-Рияде объявили перерывПолитика, 13:09