Хинштейн пообещал лично разобраться в конфликте медиков скорой и ветерана

Александр Хинштейн (Фото: Hinshtein / Telegram)

Врио главы Курской области Александр Хинштейн пообещал лично встретиться с сотрудниками скорой помощи, которых лишили надбавок за неоказание помощи ветерану ВОВ Евгению Будкину. Об этом врио губернатора написал в своем телеграм-канале.

«В ближайшее время встречусь с сотрудниками скорой помощи. Также приглашу дочь ветерана, чтобы услышать все точки зрения», — сообщил глава региона.

По словам Хинштейна, медработники написали ему множество сообщений, в которых в том числе выразили недоверие к отдельным руководителям и результатам проверки.

«Пользователи не согласны с результатами служебной проверки и считают, что она была проведена необъективно. <...> Готов лично разобраться в ситуацииия», — заявил врио губернатора, приложив к посту скриншоты некоторых сообщений.

Хинштейн приложил скриншоты полученных сообщений. В них сотрудники скорой и их коллеги сообщали, что врио губернатора дезинформировали, и просили его лично разобраться в ситуации.

Ранее врио губернатора поручил разобраться в инциденте, когда врачи отказались поднять упавшего на пол ветерана. Как рассказал фронтовик, ночью в декабре 2024 года он упал, дочь не смогла его поднять и вызвала скорую. Со слов дочери, медработники поначалу отказались поднимать фронтовика и вели себя по отношению к нему неуважительно.

После проверки фельдшер и санитар получили выговоры, бригаду также лишили стимулирующих надбавок.