Глава корпорации развития Курской области уволен из-за уголовного дела

Владимир Лукин (в центре) (Фото: Корпорация развития Курской области)

Генеральный директор корпорации развития Курской области Владимир Лукин уволен с поста после обвинений в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве фортификационных сооружений, сообщил врио министра имущества региона Дмитрий Савин во время заседания областного правительства.

«Владимир Лукин в четверг уволен с должности гендиректора корпорации развития, а в пятницу выведен из состава совета директоров», — сказал Савин.

Лукина задержали в декабре 2024 года по делу о строительстве оборонных сооружений. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса России (злоупотребление должностными полномочиями). Максимальное наказание по этой статье — до десяти лет лишения свободы. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы уточнил, что ущерб бюджету от необоснованного расходования средств составил более чем 173 млн руб.

Позже, в феврале, суд заключил под стражу главу ООО «СИЭМИ» Виталия Синьговского в связи с обвинением в особо крупном хищении денег из государственного бюджета в составе группы лиц по предварительному сговору.

Он был единственным участником и гендиректором СИЭМИ и вместе с менеджерами корпорации развития Курской области украл по мошеннической схеме 51,6 млн руб., выделенных на строительство оборонных сооружений в регионе, уточнила пресс-служба судебной системы Курской области.

Корпорация развития Курской области создана в 2012 году по распоряжению губернатора и является единым оператором по работе с инвесторами и развитию инвестиционной инфраструктуры региона. Компания стала исполнителем шести контрактов гособоронзаказа (три — в декабре 2022 года, еще три — в апреле 2023-го), должна была построить фортификационные сооружения и сорвала сроки, из-за чего управление капстроительства Курской области потребовало взыскать с нее 2,1 млрд руб., писал телеграм-канал Mash. Стороны достигли мирового соглашения, однако жалобу подала прокуратура.