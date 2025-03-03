ЦИК Абхазии утвердила победу Гунбы на выборах президента

Бадра Гунба (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Абхазии утвердила окончательные итоги внеочередных выборов президента республики. Об этом журналистам сообщили в комиссии.

«ЦИК Республики Абхазия на своем заседании 3 марта 2025 года утвердила окончательные итоги выборов президента Республики Абхазия», — сообщили в Центризбиркоме (цитата по ТАСС).

Второй тур президентских выборов в Абхазии состоялся 1 марта. Победу на них одержал Бадра Гунба, который с ноября 2024 года по январь 2025-го был и. о. главы государства, а до этого — вице-президентом. Он набрал 54,73% голосов, а его соперник, основатель организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба — 41,54% голосов. Явка превысила 70%.

Выборы президента Абхазии были назначены после того, как в ноябре 2024 года на фоне протестов предыдущий глава государства Аслан Бжания досрочно покинул пост. Первый тур прошел 15 февраля, в нем кроме Гунбы и Ардзинбы участвовали еще три кандидата — бывший торгпред Абхазии в России (2010–2024) Олег Барциц, бывший председатель Контрольной палаты Абхазии (2013–2023) Роберт Аршба, председатель правления Черноморского банка развития Адгур Хурхумал.