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Политика ,  
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Путин поздравил Гунбу с победой на президентских выборах в Абхазии

Бадра Гунба
Бадра Гунба (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин поздравил Бадру Гунбу с избранием президентом Абхазии, сообщает пресс-служба Кремля.

«Победа на выборах, прошедших в условиях свободного народного волеизъявления, подтвердила поддержку абхазскими гражданами Вашей линии на обеспечение внутриполитической стабильности и поступательного социально-экономического развития страны», — говорится в сообщении.

Путин также выразил на надежду, что «дружественные, союзнические российско-абхазские отношения будут и далее укрепляться на благо наших братских народов», и пожелал Гунбе успехов на посту президента.

Гунба объявил о своей победе во втором туре выборов президента в Абхазии
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Подсчет голосов после окончания голосования во втором туре президентских выборов на избирательном участке в Сухумском государственном колледже, Абхазия

Гунба, с ноября 2024 года по январь 2025-го исполнявший обязанности главы государства, а до этого занимавший должность вице-президента, одержал победу во втором туре президентских выборов, который прошел 1 марта. Он набрал 54,73% голосов, а его соперник, бывший вице-премьер и министр (экономики с 2015 по 2020 год), а также лидер движения «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба, получил 41,54% голосов. Явка превысила 70%.

Гунба уже выступил перед своими сторонниками и поблагодарил всех за участие в выборах и гражданскую позицию. «Это должно стать победой всего народа Абхазии», — сказал он.

Выборы президента Абхазии были назначены после того, как в ноябре 2024 года на фоне протестов из-за соглашения с Россией предыдущий глава государства Аслан Бжания досрочно покинул пост. Первый тур прошел 15 февраля, в нем, кроме Гунбы и Ардзинбы, участвовали еще три кандидата — бывший торгпред Абхазии в России (2010–2024) Олег Барциц, бывший председатель Контрольной палаты Абхазии (2013–2023) Роберт Аршба, председатель правления Черноморского банка развития Адгур Хурхумал.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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