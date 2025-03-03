Ликвидированный ФСБ террорист купил химикаты для взрывчатки в магазине

Video

Готовивший теракты в Московском регионе и ликвидированный спецназом ФСБ иностранец купил для взрывчатки химикаты, продающиеся в хозяйственных магазинах. Это следует из видео Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

При обыске дома мужчины спецназ нашел алюминиевую пудру, аммиачную селитру, ацетон, гидроперит, а также средства индивидуальной защиты от химии.

Ведомство сообщило о ликвидации иностранца утром 3 марта: при задержании он оказал вооруженное сопротивление. По информации ФСБ, мужчина являлся участником запрещенной в России международной террористической организации.

Как рассказали в спецслужбе, подозреваемый, разведав местность и купив компоненты для взрывчатки, планировал совершить взрывы в синагоге в Подмосковье и на одной из станций столичного метро, а после уехать в Афганистан.

В отношении него возбудили дело по статьям о приготовлении к теракту и участии в деятельности террористической организации — ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 и ч. 2 ст. 205.5 Уголовного кодекса.