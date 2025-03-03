Террорист напал на прохожих в Хайфе

Пострадали по меньшей мере четыре человека, один погиб. The Times of Israel сообщила о двух нападавших — с ножом и огнестрельным оружием, но полиция предварительно подтвердила, что нападавший был только один

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В городе Хайфа на севере Израиля двое неизвестных напали на прохожих, сообщает The Times of Israel. Нападавшие нейтрализованы. Нападение произошло в районе центрального автовокзала на севере города.

Позднее газета сообщила, также со ссылкой на полицию, что данные о втором нападавшем пока не подтверждены. Полиция подтвердила, что были убиты два человека, но нападавшим назвала только одного. ToI писала, что один из террористов использовал огнестрельное оружие, другой — нож.

Нападение произошло на автобусной станции в Хайфе. Глава медицинской службы сообщил, что состояние пострадавших оценивается как тяжелое и средней степени тяжести. Позднее израильская служба скорой медицинской помощи «Маген Давид Адом» подтвердила информацию о четырех пострадавших. Согласно последним данным, трое из них находятся в тяжелом состоянии — это 30-летние мужчина и женщина, а также 15-летний подросток. Еще одна 70-летняя женщина находится в среднетяжелом состоянии.

Погиб в результате нападения один человек — это мужчина, которому было 70 лет.

Вооруженные нападения происходили в Израиле неоднократно, после того как страна начала войну в секторе Газа против палестинской группировки ХАМАС в октябре 2023 года. 18 января в Тель-Авиве неизвестный также напал на прохожих с ножом. Нападение произошло на улице Левонтин, пострадал 20-летний мужчина. Он получил серьезные ножевые ранения верхней части тела, его госпитализировали. Нападавшего застрелил прохожий.