 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Лукашенко сформировал новые экономический и социальный блоки в кабмине

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Кристина Кормилицына / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил вице-премьеров, которые будут курировать в правительстве экономическую и социальную сферы, сообщил телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

Первым вице-премьером назначен Николай Снопков (занимал этот пост с 2020 года), пишет канал. Он будет курировать экономический блок. В нем также назначен один новый министр. Так, главой министерства связи и информатизации республики стал Кирилл Залесский, который до этого занимал должность замглавы администрации Парка высоких технологий.

Лукашенко также назначил заместителем премьер-министра республики Владимира Караника, который будет курировать социальную сферу (ранее он был председателем Гродненского областного исполнительного комитета). «Прежде всего хочу поблагодарить вас, что вы согласились возглавить этот непростой блок. <...> Я знаю, что такое быть губернатором, и что такое быть вице-премьером. Но я исходил из того, что все-таки вице-премьеров функционал будет значительно поднят. Вот ваше направление — действуйте», — сказал белорусский президент (цитата по БелТА).

Лукашенко поручил правительству отрегулировать цены на картошку и капусту
Политика
Фото:Егор Еремов / РИА Новости

Лукашенко отметил, что нынешний состав правительства можно назвать «новым старым». Он добавил, что в нем значительно больший вес будут иметь заместители премьер-министра.

Выборы президента Белоруссии состоялись 26 января. На них победу одержал Лукашенко, который стал главой государства седьмой раз подряд. 

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Персоны
Александр Лукашенко Белоруссия правительство
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Материалы по теме
Лукашенко поручил правительству отрегулировать цены на картошку и капусту
Политика
Лукашенко анонсировал переговоры с Путиным в Москве
Политика
Лукашенко предложил помощь со строительством метро в Екатеринбурге
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 91,57 (-0,47) Инвестиции, 01 мар, 10:20 Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 88,26 (+0,56) Инвестиции, 01 мар, 10:20
Футболист Роналдиньо запустил собственный мемкоинКрипто, 12:56
Jetour опроверг информацию о сборке автомобилей в РоссииАвто, 12:54
Лукашенко сформировал новые экономический и социальный блоки в кабминеПолитика, 12:52
Каллас заявила о смене позиции США по Украине после встречи с русскимиПолитика, 12:47
МВД ликвидировало поставлявшее нянь из Азии агентствоОбщество, 12:45
Акции сети бабл-ти Mixue подскочили на 47% после IPO в ГонконгеИнвестиции, 12:41
Заложники характера: можно ли изменить устоявшиеся черты личностиPro, 12:38
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Командующий Сухопутных войск ВСУ подтвердил удар по полигону под ДнепромПолитика, 12:36
Лучший футболист Премьер-лиги получил тяжелую травмуСпорт, 12:24
Объем торгов в выходные на СПБ Бирже вырос вдвое и составил ₽1,52 млрдИнвестиции, 12:23
Кремль оценил перепалку Зеленского с ТрампомПолитика, 12:23
Как на здоровье влияет жизнь у водыРБК и Opus, 12:22
Kodak не знал о трендвотчинге и обанкротился: учимся на чужих ошибкахPro, 12:19
Минэнерго Украины сообщило об ограничении энергоснабжения промпредприятийПолитика, 12:08