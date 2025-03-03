Лукашенко сформировал новые экономический и социальный блоки в кабмине

Александр Лукашенко (Фото: Кристина Кормилицына / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил вице-премьеров, которые будут курировать в правительстве экономическую и социальную сферы, сообщил телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

Первым вице-премьером назначен Николай Снопков (занимал этот пост с 2020 года), пишет канал. Он будет курировать экономический блок. В нем также назначен один новый министр. Так, главой министерства связи и информатизации республики стал Кирилл Залесский, который до этого занимал должность замглавы администрации Парка высоких технологий.

Лукашенко также назначил заместителем премьер-министра республики Владимира Караника, который будет курировать социальную сферу (ранее он был председателем Гродненского областного исполнительного комитета). «Прежде всего хочу поблагодарить вас, что вы согласились возглавить этот непростой блок. <...> Я знаю, что такое быть губернатором, и что такое быть вице-премьером. Но я исходил из того, что все-таки вице-премьеров функционал будет значительно поднят. Вот ваше направление — действуйте», — сказал белорусский президент (цитата по БелТА).

Лукашенко отметил, что нынешний состав правительства можно назвать «новым старым». Он добавил, что в нем значительно больший вес будут иметь заместители премьер-министра.

Выборы президента Белоруссии состоялись 26 января. На них победу одержал Лукашенко, который стал главой государства седьмой раз подряд.