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Лукашенко поручил правительству отрегулировать цены на картошку и капусту

Лукашенко поручил сохранить доступные цены на картошку, капусту и морковь
Фото: Егор Еремов / РИА Новости
Фото: Егор Еремов / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание, посвященное новой системе регулирования цен, на котором потребовал обеспечить доступность для населения базовых продуктов местного производства. Об этом сообщает информационное агентство «БелТА».

На совещании, в котором принимали участие члены правительства, президент Белоруссии заявил, что проблема регулирования цен сейчас не так актуальна, как в 2022 году, когда, по его словам, «наблюдалась откровенная ценовая вакханалия». Однако повышение цен на некоторые группы товаров, прежде всего овощи, зимой составило 15–20%.

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«И я не прошу вас регулировать привозную экзотику, всякие там артишоки или авокадо. Пусть этот авокадо стоит столько, сколько стоит. <...> Мое дело — обеспечить население теми овощами и фруктами, которые мы способны и производим в Беларуси. Людям должно быть по карману самое простое: капуста, лук, картошка, морковка, яблоки», — сказал Лукашенко.

При этом президент Белоруссии подчеркнул, что роль государства должна сводиться не к надзирательству, а к созданию таких условий, чтобы соблюдался баланс интересов всех участников рынка.

«Мы не должны чрезмерно сдерживать цены товаропроизводителей. Бизнесмены и производители должны сами устанавливать цену на продукцию, но у них должна быть колея — колея справедливости», — заявил Лукашенко.

В 2022 году Совет министров Белоруссии принял постановление о регулировании цен на плодоовощную продукцию из-за высокой инфляции в стране. В июле 2022 года она достигала 17%. Во многом повышение инфляции было связано с нарушением логистических цепочек вследствие санкций, введенных ЕС после выборов президента в 2020 году и начала Россией спецоперации на Украине в феврале 2022 года. В феврале 2023 года Лукашенко сообщил, что считает ценообразование главной статьей договора власти и народа.

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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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