Лукашенко поручил правительству отрегулировать цены на картошку и капусту

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание, посвященное новой системе регулирования цен, на котором потребовал обеспечить доступность для населения базовых продуктов местного производства. Об этом сообщает информационное агентство «БелТА».

На совещании, в котором принимали участие члены правительства, президент Белоруссии заявил, что проблема регулирования цен сейчас не так актуальна, как в 2022 году, когда, по его словам, «наблюдалась откровенная ценовая вакханалия». Однако повышение цен на некоторые группы товаров, прежде всего овощи, зимой составило 15–20%.



«И я не прошу вас регулировать привозную экзотику, всякие там артишоки или авокадо. Пусть этот авокадо стоит столько, сколько стоит. <...> Мое дело — обеспечить население теми овощами и фруктами, которые мы способны и производим в Беларуси. Людям должно быть по карману самое простое: капуста, лук, картошка, морковка, яблоки», — сказал Лукашенко.

При этом президент Белоруссии подчеркнул, что роль государства должна сводиться не к надзирательству, а к созданию таких условий, чтобы соблюдался баланс интересов всех участников рынка.

«Мы не должны чрезмерно сдерживать цены товаропроизводителей. Бизнесмены и производители должны сами устанавливать цену на продукцию, но у них должна быть колея — колея справедливости», — заявил Лукашенко.

В 2022 году Совет министров Белоруссии принял постановление о регулировании цен на плодоовощную продукцию из-за высокой инфляции в стране. В июле 2022 года она достигала 17%. Во многом повышение инфляции было связано с нарушением логистических цепочек вследствие санкций, введенных ЕС после выборов президента в 2020 году и начала Россией спецоперации на Украине в феврале 2022 года. В феврале 2023 года Лукашенко сообщил, что считает ценообразование главной статьей договора власти и народа.