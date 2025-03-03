Минэнерго Украины сообщило об ограничении энергоснабжения промпредприятий

Фото: Ed Ram / Getty Images

Временные ограничения потребления электроэнергии введены на Украине для промышленных предприятий и бизнеса, сообщило Минэнерго страны.

«Оператор системы передачи [электроэнергии] вынужденно применяет ограничения мощности для промышленности и бизнеса», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что такие меры введены из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры Украины.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

На Украине неоднократно вводили временные ограничения электроснабжения для промышленных предприятий и бизнеса. Так, свет на предприятиях Украины отключили 19 февраля.

Накануне Минобороны сообщило о повреждении объекта газопереработки, обеспечивающего работу предприятий военно-промышленного сектора Украины, цехам производства беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения.