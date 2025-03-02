Минобороны сообщило об ударах по объектам газопереработки на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская армия нанесла удары по военной и промышленной инфраструктуре Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России в телеграм-канале.

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам газопереработки, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного сектора Украины, цехам производства беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве уточнили, что удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

1 марта российские военные нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по полигону Новомосковский в Днепропетровской области.

На полигоне проходили подготовку военнослужащие 157-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. В результате удара были уничтожены до 150 военных, включая 30 иностранных инструкторов.

В декабре 2024 года Минобороны публиковало кадры удара «Искандером» по пункту дислокации украинских сил специальных операций «Юг» в поселке Ровное Николаевской области.