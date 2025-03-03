МЧС: пожар на НПЗ в Уфе связан с технологическим процессом

В МЧС рассказали о причине возгорания на НПЗ в Уфе

Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе может быть связан с технологическим процессом, сообщили в региональном управлении МЧС.

Там уточнили, что на месте пожара еще работают эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели министерства. Но, «по предварительной версии, пожар связан с технологическим процессом».

Пожар на НПЗ начался в ночь на 3 марта. Телеграм-каналы Mash и Shot со ссылкой на очевидцев писали о взрыве вблизи завода. В МЧС сообщали, что возгорание началось на территории предприятия в районе печи сжигания.

Открытое горение уже потушили. Передвижная лаборатория провела возле предприятия замеры и не выявила превышения вредных веществ в воздухе.