В Уфе загорелся нефтеперерабатывающий завод
В Уфе загорелся нефтеперерабатывающий завод, угрозы для жителей ближайших районов нет, заявили «РИА Новости» в управлении МЧС по Башкирии.
«Ночью силы и средства МЧС России выехали по сообщению о возгорании на территории Уфимского нефтеперерабатывающего завода в Уфе по повышенному рангу. По предварительным данным, произошло возгорание на территории предприятия в районе печи сжигания. Угрозы для жителей ближайших районов нет. На место направлена лаборатория для контроля состояния воздуха», — сказали в пресс-службе ведомства.
До этого телеграм-канал Mash со ссылкой на местных жителей писал о двух взрывах вблизи предприятия в районе Бирского тракта. По словам очевидцев, перед этим они слышали шум дронов.
Уфимский нефтеперерабатывающий завод основан в 1935 году. В 2012 сменил название на «Башнефть — Уфанефтехим».
В мае прошлого года беспилотник атаковал один из крупнейших нефтяных комплексов в России — «Газпром нефтехим Салават» в городе Салават в Башкирии. Глава республики Радий Хабиров рассказал, что в районе одной из установок предприятия произошло задымление, комплекс работает в штатном режиме.
В МЧС тогда уточнили, что было повреждено строение насосной станции, пожара и пострадавших нет.
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