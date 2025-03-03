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Политика ,  
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В Уфе загорелся нефтеперерабатывающий завод

Пожар произошел на Уфимском НПЗ, заявили в МЧС, добавив, что для жителей близлежащих районов угрозы нет. Телеграм-каналы до этого писали о взрывах на предприятии

В Уфе загорелся нефтеперерабатывающий завод, угрозы для жителей ближайших районов нет, заявили «РИА Новости» в управлении МЧС по Башкирии.

«Ночью силы и средства МЧС России выехали по сообщению о возгорании на территории Уфимского нефтеперерабатывающего завода в Уфе по повышенному рангу. По предварительным данным, произошло возгорание на территории предприятия в районе печи сжигания. Угрозы для жителей ближайших районов нет. На место направлена лаборатория для контроля состояния воздуха», — сказали в пресс-службе ведомства.

До этого телеграм-канал Mash со ссылкой на местных жителей писал о двух взрывах вблизи предприятия в районе Бирского тракта. По словам очевидцев, перед этим они слышали шум дронов.

Уфимский нефтеперерабатывающий завод основан в 1935 году. В 2012 сменил название на «Башнефть — Уфанефтехим».

В Уфе второй раз за сутки ограничили работу аэропорта
Общество
Фото:Софья Сандурская / ТАСС

В мае прошлого года беспилотник атаковал один из крупнейших нефтяных комплексов в России — «Газпром нефтехим Салават» в городе Салават в Башкирии. Глава республики Радий Хабиров рассказал, что в районе одной из установок предприятия произошло задымление, комплекс работает в штатном режиме.

В МЧС тогда уточнили, что было повреждено строение насосной станции, пожара и пострадавших нет.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Уфа Башкирия нефтеперерабатывающий завод
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