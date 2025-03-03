Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе потушили

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Пожарные ликвидировали открытое горение на территории нефтеперерабатывающего завода в Уфе, сообщила пресс-служба управления МЧС по Башкортостану в телеграм-канале.

В госкомитете республики по ЧС уточнили, что передвижная лаборатория провела возле предприятия замеры, которые не выявили превышения вредных веществ в воздухе.

Пожар на НПЗ начался в ночь на 3 марта. Телеграм-каналы Mash и Shot со ссылкой на очевидцев писали о взрыве вблизи завода. В МЧС сообщали, что возгорание началось на территории предприятия в районе печи сжигания.

По данным ведомства, информация о пострадавших не поступала.

Уфимский нефтеперерабатывающий завод был основан в 1935 году. В 2012 он сменил название на «Башнефть — Уфанефтехим».