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Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе потушили

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Пожарные ликвидировали открытое горение на территории нефтеперерабатывающего завода в Уфе, сообщила пресс-служба управления МЧС по Башкортостану в телеграм-канале.

В госкомитете республики по ЧС уточнили, что передвижная лаборатория провела возле предприятия замеры, которые не выявили превышения вредных веществ в воздухе.

Пожар на НПЗ начался в ночь на 3 марта. Телеграм-каналы Mash и Shot со ссылкой на очевидцев писали о взрыве вблизи завода. В МЧС сообщали, что возгорание началось на территории предприятия в районе печи сжигания.

По данным ведомства, информация о пострадавших не поступала.

В Уфе загорелся нефтеперерабатывающий завод
Политика

Уфимский нефтеперерабатывающий завод был основан в 1935 году. В 2012 он сменил название на «Башнефть — Уфанефтехим».

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Теги
Башкортостан Уфа пожар НПЗ МЧС
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