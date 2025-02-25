Самолет American Airlines посадили в аэропорту Рима из-за угрозы взрыва

Video

Пассажирский самолет, летевший из Нью-Йорка в Нью-Дели, экстренно сел в Риме из-за поступившей угрозы взрыва. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники.

Инцидент произошел в воскресенье, 23 февраля. Речь идет о рейсе 292 авиакомпании American Airlines. В пресс-службе римского аэропорта Roma-Fiumicino пояснили телеканалу, что истребители ВВС Италии сопровождали самолет вплоть до территории воздушной гавани, где впоследствии он благополучно приземлился.

Высокопоставленный чиновник, знакомый с ситуацией, в беседе с телеканалом сообщил, что информация об угрозе взрыва поступила по электронной почте, однако ее посчитали необоснованной.

По словам чиновника, на проверке самолета перед посадкой в Нью-Дели настояли индийские власти.

Сегодня, 25 февраля, в московском аэропорту Шереметьево из-за отказа радиолокации экстренно сел самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия», выполнявший рейс Екатеринбург — Москва. Лайнер благополучно приземлился в 14:06 мск. На его борту находились около 100 человек, в том числе 87 пассажиров.