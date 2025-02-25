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Самолет American Airlines посадили в аэропорту Рима из-за угрозы взрыва

Самолет American Airlines посадили в аэропорту Рима из-за угрозы взрыва
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Пассажирский самолет, летевший из Нью-Йорка в Нью-Дели, экстренно сел в Риме из-за поступившей угрозы взрыва. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники.

Инцидент произошел в воскресенье, 23 февраля. Речь идет о рейсе 292 авиакомпании American Airlines. В пресс-службе римского аэропорта Roma-Fiumicino пояснили телеканалу, что истребители ВВС Италии сопровождали самолет вплоть до территории воздушной гавани, где впоследствии он благополучно приземлился.

Высокопоставленный чиновник, знакомый с ситуацией, в беседе с телеканалом сообщил, что информация об угрозе взрыва поступила по электронной почте, однако ее посчитали необоснованной.

По словам чиновника, на проверке самолета перед посадкой в Нью-Дели настояли индийские власти.

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Теги
Италия Рим истребители самолет American Airlines угроза взрыва
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