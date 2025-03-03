В Госдуме сообщили о росте размера возврата по налоговым вычетам

С 2025 года в России увеличилась сумма возврата имущественного налогового вычета при разных ставках, сообщил «РИА Новости» глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов.

Он рассказал, что «если раньше налог к возврату рассчитывался исходя из единой ставки 13%, что позволяло получить максимум 260 000 рублей, то теперь сумма возврата зависит от конкретной ставки налога, по которой был уплачен НДФЛ». Это значит, что граждане, которые получают до 2,4 млн руб в год, все еще могут вернуть максимум 260 тыс. руб., но те, кто платит налог по ставке 22%, смогут получить уже 440 тыс.

При этом лимит вычета остается прежним — 2 млн руб., уточнил Гаврилов.

Депутат отметил, что увеличится и возврат по ипотечным процентам.

«Вместо 390 000 рублей при 13% НДФЛ максимальная сумма возрастет до 660 000 рублей для тех, кто попадает под ставку 22%», — сказал он.

Это значит, что налогоплательщик с высокими доходами, который использует оба вида имущественного вычета, способен получить до 1,1 млн руб. возврата.

С 1 января в России действует новая пятиступенчатая прогрессивная шкала НДФЛ. В связи с этим претерпел изменения также инвестиционный вычет. Его лимит остается на уровне 400 тыс. руб., но максимальный возврат от него увеличивается:

52 тыс. руб. при ставке 13%,

60 тыс. руб. при ставке 15%,

72 тыс. руб. при ставке 18%,

80 тыс. руб. при ставке 20%,

88 тыс. руб. при ставке 22%.

Перемены коснулись и социальных налоговых вычетов. Их общий лимит повысили до 150 тыс. руб. Наибольшая сумма возврата НДФЛ по ним составит:

19,5 тыс. руб. при ставке 13%,

22,5 тыс. руб. при ставке 15%,

27 тыс. руб. при ставке 18%,

30 тыс. руб. при ставке 20%,

33 тыс. руб. при ставке 22%.