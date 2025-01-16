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Путин предложил ввести новый налоговый вычет

Путин предложил закрепить налоговый вычет за долевое страхование жизни
Вычет будет предоставляться по договорам долевого страхования жизни. Это появившийся в этом году инструмент, сочетающий в себе страхование и инвестирование
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Президент Владимир Путин предложил создать в России механизм предоставления налогового вычета физлицам по договорам долевого страхования жизни (ДСЖ), сообщается на сайте Кремля.

«Предоставление налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в отношении уплаченных ими сумм по договорам долевого страхования жизни и иным долгосрочным договорам страхования жизни в пределах размера налогового вычета по договорам долгосрочных сбережений», — сказано в списке поручений, данных Путиным по итогам 15-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!». Такие изменения глава государства поручил внести в законодательство до 15 июля этого года. Ответственными назначены премьер Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

ДСЖ — это новый тип страхования, который появился в России в этом году и включает в себя элементы инвестирования. При ДСЖ страхователь регулярно делает взносы, его страховщик инвестирует часть взносов в инвестиционные фонды, а остальные средства идут на страховую защиту. Инвестиционная часть может приносить доход, но это не гарантировано.

В разговоре с «РБК Инвестициями» директор по инвестициям «СберСтрахования жизни» Александр Тихомиров объяснял, что в случае наступления страхового события владелец продукта или его выгодоприобретатели получают дополнительную сумму денег (страховую выплату) помимо той, которая находилась в инвестиционной части на момент наступления страхового события. Если же страховое событие не наступает, то по окончании договора человек сможет забрать накопленную инвестиционную часть.

Закон о ДСЖ в России был принят в декабре 2023 года, продавать такие полисы стало возможно с 1 января этого года. Пока российские компании не предлагают подобных полисов.

Что такое ДСЖ и как будет работать в России
Инвестиции
Долевое страхование жизни (ДСЖ) &mdash; это тип страхования, при котором страховщик инвестирует часть страховых взносов в инвестиционные фонды, а остальная часть идет на страховую защиту

Также в поручениях Путина говорится, что в России нужно создать семейный инструмент сбережений, по которому тоже можно будет получать налоговый вычет по НДФЛ в размере до 1 млн руб. в год в отношении средств, инвестированных в сбережения, всеми работающими членами семьи. Минфин сообщал, что разрабатывает линейку подобных продуктов, которые будут основаны на ДСЖ, а также механизмах индивидуального инвестиционного счета (ИИС) и программы долгосрочных сбережений (ПДС).

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налоговый вычет страхование жизни инвестирование Владимир Путин Семья
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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