Вэнс перевез семью в тайное место после столкновения с активистами

Вице-президент США Джей Ди Вэнс был вынужден перевезти свою семью в «неизвестное место» после столкновения с проукраинскими протестующими во время семейного отдыха на горнолыжном курорте в штате Вермонт, сообщила The New York Post .

Протестующие выстроились вдоль дороги, держа плакаты с лозунгами в поддержку Украины и обвинениями в адрес вице-президента. В частности, на транспарантах можно было увидеть надписи «Трамп служит Путину», «национальный позор» и призыв «уехать кататься на лыжах в Россию».

Как сообщил Fox News, Вэнс изначально планировал остановиться в четырехзвездочном отеле рядом с курортом, однако впоследствии сменил место проживания. Источник телеканала рассказал, что это решение было принято еще до начала протестов.

Столкновение Вэнса с проукраинскими активистами произошло вскоре после его публичной перепалки с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Вэнс обвинил Зеленского в неблагодарности по отношению к США за то, что американский президент Дональд Трамп пытается помочь урегулировать военный конфликт с Россией. Вэнс также заявил, что Зеленский вел себя «неуважительно».

Вместе с Вэнсом критиковать Зеленского начал и Трамп. Перепалка продолжалась порядка семи минут. Украинский президент после нее покинул Вашингтон досрочно, не подписав соглашение о совместной разработке ресурсов, ради которого изначально приезжал.